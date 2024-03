“Tengo a la candidata de Morena contra la pared”

La Razón

Por: JORGE BUTRÓN

Xóchitl asegura que no se va a intimidar.

Xóchitl asegura que trae a la candidata de Morena “contra la pared”; encuestas no reflejan la realidad, porque la gente no participa para que no le quiten apoyos, señala.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que tiene a la candidata de Morena contra la pared, pues si bien las encuestas le dan la ventaja, éstas no reflejan la realidad, debido a que la gente no participa por temor a que le quiten los programas sociales.

“Yo veo muy entusiasmada a la gente, arropándome a todos los lugares a donde voy, las encuestas no reflejan lo que está pasando ya que el 60 por ciento de la gente no contesta, y eso va a ser así, porque tiene miedo que le quiten los programas sociales. La campaña va bien, traigo a la candidata contra la pared”, dijo en entrevista en Saltillo, Coahuila.

Criticó que Claudia Sheinbaum no haya podido firmar el compromiso de paz con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en materia de seguridad, porque dijo que el país no tiene problemas y no hay miedo en las calles, aparte que no comparte el diagnóstico de que el tejido social está “quebrado” y ante ello, no hay posibilidad que mejore.

“Sólo hay que ver cómo está Guerrero, está sin ley. En el tema de energía podríamos tener otro panorama, pues solo aquí en Coahuila se puede aprovechar el sol para generarla, además de parques eólicos”, explicó. Señaló que hay guerra sucia en su contra, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador está “muy metido en el proceso y hasta me echaron al secretario de la Marina”, pero aseguró que no se va a intimidar, pues si bien tiene respeto a los marinos del país, los pusieron a hacer cosas que no son de su competencia.

Respecto al acuerdo que el dirigente del PAN, Marko Cortés hizo en Coahuila con el gobernador Manolo Jiménez, donde se compromete a incluir a militantes panistas, tanto en el gobierno como en las candidaturas a puestos de elección popular en el 2024, la candidata opositora expresó que no comparte lo que hizo el dirigente blanquiazul, y así se lo hizo saber de manera personal.

Más tarde, durante su mitin en el municipio de Saltillo, Coahuila dijo ante simpatizantes que una de sus prioridades es regresar la seguridad al país, tras criticar la política del Gobierno federal. “No va a haber tema más importante que la seguridad, pues no habrá ningún policía que gane menos de 20 mil pesos, aparte que se les apoyará. Para eso vamos a hacer una Guardia Nacional que sí lo sea”, expresó.

Además, dijo que se van a apoyar a las madres buscadoras y a las víctimas, aparte de dar recursos a los estados para reforzar las tareas de investigación. Mencionó también que las mujeres van a recibir 5 mil pesos de apoyo, para que puedan salir adelante; también anunció el regreso de las estancias infantiles.

En torno a la educación, indicó que la actual administración redujo la matrícula escolar y su propuesta es de nueva cuenta aumentarla, por ello, confirmó que los programas sociales no se van a quitar, sino a mejorar, aparte que habrá programas para los jóvenes para que aprendan robótica e inteligencia artificial. “La señora de enfrente tiene muchos millones, pero nosotros tenemos millones de corazones, por ello, debemos trabajar para generar desarrollo. Vamos a apoyar al campo, regresa el Seguro Popular”, expresó.

