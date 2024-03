Kung fu panda 4 ¡vuelve su barbarosidad!

Excélsior

FERNANDA PALACIOS

Omar Chaparro y Verónica Toussaint contaron de manera divertida a Excélsior cómo fue adentrarse en esta nueva aventura en la que el esponjoso Po tendrá que luchar contra una villana al lado de la zorrita Zhen.

El Guerrero Dragón está de regreso para una nueva aventura en la que deberá encontrar al sucesor idóneo para ocupar su lugar y asumir un nuevo destino como protector del Valle de la Paz en Kung Fu Panda 4. Pero antes de pasar la batuta, tendrá tiempo para una última misión cuando una nueva villana, conocida como La Camaleona, aparezca como una peligrosa amenaza.

Esta némesis ha obtenido las fortalezas de todos los adversarios que Po ha combatido anteriormente y busca de apoderarse de todo, por lo que nuestro héroe esponjoso y glotón deberá poner en práctica una vez más toda su “barbarosidad” para detenerla, pero en el camino de las artes marciales las cosas siempre toman un giro inesperado y para lograr su objetivo hará mancuerna con Zhen, una zorrita criminal que servirá de aliada… al menos eso promete.

La cuarta entrega traerá de vuelta a Omar Chaparro en la voz de Po y dará la bienvenida a Verónica Toussaint, colaboradora de Imagen Televisión,como Zhen.

Al igual que sus personajes animados, la química entre ambos es simplemente explosiva, por lo que durante la entrevista no pararon de bromear y trollearse entre ellos.

Cuando me dijeron (del doblaje) yo dije: ‘Si va a estar Adrián yo también me sumo’”, continuó bromeando la actriz, de 47 años.

Y ya hablando en serio, tanto los actores de doblaje en español e inglés, como todo el equipo creativo detrás, estaban conscientes de lo enorme y significativo que era traer de vuelta al héroe pandesco para una historia más, pues aquel oso torpe, comelón y soñador, amante del Kung-Fu, que llegó a las pantallas en 2008, logró conquistar a toda una audiencia de chicos y grandes que cayó rendida ante su “barbarosidad” y tal como lo pronunció el mismo Po en la primera película: “Nunca antes un panda había sido tan temido y tan amado”, empezando por Jack Black y Omar Chaparro, quienes por 16 años han compartido todo su encanto y comedia al personaje.

El actor y músico de 54 años, señaló que se sintió muy emocionado de regresar a una franquicia que es “su lugar feliz”, un sentimiento que Chaparro también comparte y ahora resultó aún más emocionante al saber que había nuevas voces como la de Toussaint que se unían a esta enorme familia.

Yo disfruto mucho hacer a Po y me dio mucho gusto cuando vi que Zhen iba a ser Verónica Toussaint, porque yo no sabía. Cuando la vi (la película) por primera vez me encantó, pero yo lo vi con Awkwafina, quien es la voz en inglés y sí pensé mucho en quién sería y de pronto vero me manda un mensaje por Instagram y me dice: ‘Hola, muñeco’, y yo: ‘Pérate, estoy casado’, y ya me dio la noticia de que se unía a Kung Fu Panda”, compartió el mexicano.