Frenar intervención de AMLO, un reto para las autoridades electorales

Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Nacional Electoral (INE) han hecho diversos llamados al Ejecutivo para que se conduzca dentro del marco de la ley en cuanto a los procesos electorales se refiere, sin embargo, el titular del Ejecutivo hizo caso omiso durante las precampañas y las intercampañas y se mantuvo emitiendo declaraciones sobre el proceso, razón por las que tan solo el PRD, ha presentado 43 quejas, 12 de las cuales han quedado firmes por las autoridades electorales:

Las sentencias en las que se le ha dado la razón al sol azteca en contra de AMLO, tienen que ver por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad en la contienda, así como uso indebido de programas sociales.

Además, se ha acreditado el incumplimiento de medidas cautelares, por lo que se aprobó una medida de tipo inhibitorio y se le ordenó abstenerse bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales.

Ello, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Incluso, en la sentencia en su contra se le apercibió que, en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa económica como medida de apremio.

Durante las etapas de precampaña e intercampaña, el presidente no sólo no hizo caso, sino que criticó las quejas y procesos en contra de su activismo como una medida de censira.

El tono cambió con la entrada de las campañas; el propio presidente solicitó a los periodistas que van a la mañanera que le ayuden y no le pregunten del proceso electoral:

“Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación para que si hay un tema que no debemos de tocar nosotros mismos nos autolimitemos, si nos parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, para que no se de ningún motivo y para que no violemos la normatividad”, dijo el presidente en su mañanera del viernes 1 de marzo, justo el día en que comenzaron las campañas federales.

Un freno a las autoridades

A pesar de las quejas y denuncias en su contra, el presidente logró librar que se le armara un expediente sobre sus actuaciones; apenas este 28 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó la creación de un cuaderno auxiliar que incluiría casos firmes sobre la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección federal en marcha y que serviría de base o insumo de la calificación de la elección presidencial.

En su lugar, avaló una propuesta descafeinada: un catálogo de infracciones sobre las irregularidades cometidas por todos los servidores públicos durante electoral en marcha.

La propuesta original la había generado la magistrada Janine Otálora para crear el cuaderno auxiliar, y tenía como base el hecho de que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni los gobernadores pueden ser sancionados directamente por la Sala Superior, sin embargo, ésta fue desechada por sus pares al considerar que la calificación se hará con base en las sentencias.

“Mi propuesta de abrir un cuaderno de antecedentes, un cuaderno auxiliar vinculado con el dictamen de la calificación presidencial, en la cual se vayan registrando todas las sentencias, todas las resoluciones emitidas por diversos órganos y autoridades, en los que se acreditó de manera definitiva que cualquier titular de un poder ejecutivo violó un principio fundamental en nuestra democracia que es el de la equidad”, dijo Otálora en su momento.

Su compañero magistrado Reyes Rodríguez consideró que el cuaderno auxiliar podría tener “un valor público”, dado que facilitaría el acceso a las sentencias en las que se ha encontrado una vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la elección presidencial, que la Sala Superior tomará en cuenta durante la calificación de la elección presidencial.

El magistrado Felipe de la Mata, quien junto con Fuentes y la magistrada presidenta Mónica Soto, han votado en el mismo sentido en las últimas sesiones, tras la renuncia del su par Reyes Rodríguez, por “falta de confianza”, desestimó la creación de un cuaderno auxiliar.

“Estamos ahorita en torno a la metodología para crear un instrumento útil. Pero yo veo, lo digo con sinceridad, que uno (el cuaderno auxiliar) y otro (el catálogo) nos lleva hacia el mismo sentido, y que no pasa nada si le ponemos cuaderno de antecedentes y se cosen a un expediente, o si es un catálogo, tiene la misma información que tendría el cuaderno de antecedentes y se encuentra en una computadora a la que tiene acceso todo el mundo.

“Yo en ese contexto y sentido, lo digo también con mucha sinceridad, me parece que lo razonable es adoptar sólo uno (el catálogo), que al final del día va a tener información suficiente”.

Denuncia vs. AMLO

El debate para la creación de ese catálogo tuvo como origen la resolución de la Sala Especializada que determinó que el presidente López Obrador incurrió en diversas infracciones en su mensaje del Quinto Aniversario del Triunfo del Pueblo realizado el 1 de julio del 2023.

En su resolución, tras la queja que presentó la senadora panista Kenia López Rabadán, la Sala Especializada concluyó que el mandatario federal incurrió en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneró los principios de equidad y neutralidad de la contienda, durante el evento realizado en el Zócalo capitalino.

No obstante, determinó que no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña, dado que el mandatario no hizo llamados al voto a favor o en contra de algún candidato o partido político.

Oposición celebra extrañamientos al presidente

El perredista Acosta Naranjo reconoce que el INE, a través de sus comisiones, ha emitido extrañamientos, además ha reconvenido, entre otros, al titular del Poder Ejecutivo por violar los artículos 134 y 41 constitucionales por intervenir en el proceso electoral.

“No estamos pidiendo nadas más, no estamos pidiendo nada menos, para que la elección sea libre y auténtica, para que podamos ver los principios de neutralidad, para que incorporemos los temas como de paridad de género, para que evitemos la violencia contra las mujeres, pero, sobre todo, para que haya una elección libre y auténtica”, resalta.

Y eso, recalca, obliga a que desde la Presidencia de la República se deje de intervenir en el proceso electoral, que se detenga la entrega de los programas sociales con chalecos guindas del color del partido oficial hoy en el gobierno como si nada.

“¿Se van a seguir poniendo spots en la radio y la televisión diciendo que esos programas sociales son producto de un determinado partido cuando es con recursos de todo el pueblo? y los programas, efectivamente están en la Constitución, ¿se va a seguir haciendo disparejo el piso? ¿Qué vamos a hacer?”, cuestiona.

Solicitan que el pesidente “saque las manos de la elección”

A un día del inicio de las campañas electorales en las que se espera una disputa cerrada por la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, así como las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre más de 20 mil cargos de elección popular, la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez y el representante del sol azteca ante el Consejo General, Guadalupe Acosta, demandaron que AMLO “saque las manos” de la elección.

Durante su registro ante el INE como candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Gálvez Ruiz, envió un mensaje al Ejecutivo Federal:

“Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral; si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata (Claudia Sheinbaum), por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección”, clamó Gálvez.

Acosta Naranjo, exdirigente nacional del sol azteca, se cuestiona:

“¿Qué se va a hacer con la mañanera?, ¿se va a seguir interviniendo desde la mañanera en el proceso electoral como se hace hasta el día de hoy?”, pregunta.

El presidente comenzó esta semana a hablar de episodios de la historia de México, pero no ha suspendido sus conferencias ni sus giras de trabajo, esta misma semana tiene actividades programadas en Tamaulipas, Michoacán y Ciudad de México.

Para el perredista Acosta Naranjo, hay resoluciones tanto del INE como del Tribunal Electoral, que muestran que la intervención delk presidente ya es un hecho consumado.

En ese sentido, el también perredista Ángel Ávila señala el riesgo que implica que el Ejecutivo insista en inmiscuirse en el proceso electoral, aunque destaca que no solo se contabilice el número de injerencias en las que ha incurrido el primer mandatario, sino que sean tomadas en cuenta durante la calificación de la elección federal.

Casos quedan en sentencias firmes:

Algunas de las sentencias que han quedado firmes contra el presidente López Obrador, tras las quejas presentadas por el PRD son las siguientes:

-Sala Superior SUP-REP-795/2022 Y SUP-REP797/2022.

Como titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene un deber especial de cuidado en el ejercicio de sus funciones, particularmente en relación con la obligación de emplear de forma imparcial los recursos públicos que tiene bajo su responsabilidad. En consecuencia, se le exhorta a mantener una postura neutral o imparcial durante el desarrollo de las próximas elecciones.

– Se acredita el uso indebido de recursos públicos a cargo de Andrés Manuel López Obrador SRE-PSC-33/2022

La Sala Especializada, determinó la existencia de las infracciones atribuidas a AMLO consistentes en la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, con motivo de la organización, celebración y difusión del mensaje a la nación 3 Años de Gobierno 2018-2021. –

-SRE-PSC-21/2021 20 de julio de 2021 en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior SUP-REP-111/2021

“Existencia de propaganda gubernamental personalizada violatoria del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, atribuida a AMLO como consecuencia de su mensaje en la conferencia del 23/12/2020”.

-Sentencia de la Sala Regional Especializada SRE-PSC-62/2022

Sentencia por la que se determinada: A) La existencia de las infracciones consistentes en la, atribuida a AMLO, por las expresiones emitidas en mañaneras, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y la vulneración al principio de imparcialidad

-Sentencia Especializada SRE-PSC-74/2023

Existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de programas sociales, incumplimiento de medidas cautelares, uso indebido de recursos públicos, por las expresiones en las mañaneras del 24 y 02 de junio de 2023.

-Sentencias SUP-REP-458/2023

La sentencia confirma el acuerdo del INE ACQyD-INE-148/2023, mediante el cual se hace una amonestación pública al Ejecutivo Federal por inobservancia al citado acuerdo.

Además, obra sobre el Ejecutivo Federal una medida cautelar de tipo inhibitorio derivado de una medida cautelar, cuyos efectos son los siguientes:

Se ordena al Presidente de la República que apegue su actuar a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en el referido acuerdo 148/2023.

Esto es, se le ordena se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que se actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

En consecuencia, se le apercibe que, en caso de incumplimiento se le impondrá una multa como medida de apremio, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo primero fracción I, en relación con el 41…”

-Sentencia SRE-PSC-73/2023 del 26 de octubre 2023. Mediante SUP-REP-603/2023 la Sala Superior confirma la sentencia

Determinó la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso de recursos públicos, atribuidos al presidente, al coordinador de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, a la Directora General de Comunicación Digital del Presidente, al Jefe de Departamento Adscritos a la Coordinación de Comunicación Social, entre otros.