Sinfonías Comunitarias estuvo en la colonia Libertad

Un espectáculo con jóvenes talentos de la localidad, es el que se llevó a cabo la tarde de ayer, con el programa “Sinfonías Comunitarias” del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

El evento se realiza de manera gratuita para la comunidad en diversas áreas de la ciudad y en esta ocasión se presentó en la Parroquia San Martín de Porres, donde los vecinos de la colonia Libertad disfrutaron del talento de las agrupaciones musicales.

Para la ocasión, se contó con la participación de la Agrupación Riveras, la Agrupación del Centro Educativo Multicultural Yermo y Parres (CEMYP) y la Banda de Selección, bajo la dirección de Gonzalo Ugalde, Adán García y Manuel Ibarra, respectivamente.

Los grupos, compartieron su disciplina y la pasión por la música con el repertorio compuesto por piezas como: It´s ok, Angel baby, Anoche me enamoré, Fue en un café, Put your head on my shoulder, Stand by me, Try me, entre otras.