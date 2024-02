Políticos camaleones cambian a color 4T

24 HORAS

by Karina Aguilar and Ángel Cabrera

Políticos que hasta hace unos meses eran militantes de los partidos Acción Nacional (PAN) Revolucionario Institucional (PRI) dejaron de lado sus convicciones y decidieron renunciar a su militancia de décadas con tal de seguir teniendo un cargo público pero ahora en Morena, lo que para especialistas y políticos se debe a que responden a intereses y no a ideologías.

La semana pasada, Morena dio a conocer las listas de sus candidatos plurinominales y de mayoría relativa que integrarán el “El hombre o mujer que toma sus decisiones después de haber estado militando toda la vida y debiéndole todo, cargos públicos de todo tipo a un partido político en el cual ha militado y luego de repente pues, sin ninguna justificación más que el ofrecimiento de un nuevo cargo público,, que se suman a las listas de sus candidatos a gubernaturas y presidencias municipales que se renovarán el próximo 2 de junio.

En ellas destacan los nombres de políticos que al no obtener un cargo en los partidos a los que pertenecían, decidieron cambiar de color.

De esta manera, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se registró como candidato plurinominal de Morena para el Senado de la República, apareciendo en la misma lista de los exaspirantes presidenciales del partido oficial, como Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Gerardo Fernández Noroña.

Quien también obtuvo una candidatura por mayoría para competir por un escaño es el senador por Yucatán, el expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien prefirió dejar 44 años de militancia que quedarse sin cargo.

El empresario afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Chedraui, competirá por la presidencia municipal de Puebla bajo las siglas de Morena. Mismo caso de Hannah de la Madrid, quien dejó al tricolor para ser candidata de Morena por la alcaldía de Coyoacán.

En tanto, el expanista Rommel Pacheco también decidió sumarse a Morena, que le dio la candidatura para la presidencia municipal de Mérida, Yucatán.

Sin embargo, no son los únicos políticos que han decidido convertirse en camaleones, pues también hay expriistas que decidieron pasarse a la Cuarta Transformación, pero a través del Partido Verde Ecologista, como el exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila y la senadora Nuvia Mayorga.

Quien también entrará a la 4T pero por el PVEM, es el expriista René Vivanco, considerado como un personaje cercano al exlíder del PRI-CDMX Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, preso por trata de personas; no obstante, ayer Vivanco subió un video en su cuenta de X en el que se deslinda del llamado Rey de la Basura.

Vivanco aspira a una diputación federal de mayoría por el Partido Verde.

Entre los verde ecologistas, también están hijos de expriistas como Luis Miranda Barrera, vástago del exsecretario de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda, o Roberto Albores Gleason, hijo del exgobernador de Chiapas -por el PRI-, Roberto Albores Guillén.

Dar preferencia a cuadros de otros partidos, ocasionó molestia entre las bases de Morena, quienes criticaron las decisiones que desde su dirigencia nacional, encabezada por Mario Delgado, se tomaron respecto a las candidaturas.

Sin embargo, el líder morenista aclaró que su partido no se volverá priista a pesar de estar recibiendo en sus filas a exmilitantes del tricolor.

“La incorporación de personas que hayan participado en otras fuerzas políticas no nos pone en riesgo, no porque se venga alguien a sumar porque estuvo en el PRI, Morena se va a volver priista, no, Morena tiene principios, tiene valores, tenemos un proyecto muy claro y no nos vamos a desviar”, aseguró.



MC

El partido que también está reciclando priistas y perredistas es Movimiento Ciudadano, que la semana pasada presentó la fórmula para la Ciudad de México al Senado, encabezada por la exdirigente nacional y excandidata a la jefatura de Gobierno por el PRD, Alejandra Barrales, y cuya compañera es la exaliancista del Frente Amplio y actual alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Además, quien encabezará su fórmula para el Senado por el Estado de México es el expriista Fernando Alberto García Cuevas, quien para lograr más votos sumó como compañera de fórmula a la actriz e influencer Nelly Burguette.

Análisis

Para Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de New York, los partidos y actores políticos responden a intereses y no a ideologías.

Indicó que los políticos deciden moverse a otros partidos por lógica electoral del momento, aunque después regresen a donde han militado desde siempre, como el caso de Germán Martínez.

A su vez, Morena los acepta por encima de las críticasdesusmilitantes por la estructura que pueden aportar en los próximos comicios.

“Son partidos de representación de intereses, hay nombre para ello, que son los partidos cártel, pero bueno es su derecho, pero sí generan desconfianza”, aseveró.

Abundó que “aquí no importa la ideología, importan los intereses, las estructuras detrás de ellos que les permita una mejor posición en el proceso electoral”.

Recordó que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de partidos desde el PRI y PRD hasta fundar Morena.

Para Morena, dijo, es más redituable aguantar las críticas de su militancia y dar candidaturas a personas identificadas por años en otras fuerzas políticas.

A su vez, el partido oficial acepta a personajes cuestionados a través de la alianza con el PVEM, debido a lo que le representa en votos y en el bono legislativo; es decir, aumentar el bloque de diputados y senadores de la Cuarta Transformación en la próxima Legislatura.

“El Partido Verde lo sabe, lo supo con el PAN, con el PRI y ahora está con Morena, pero en cuanto vea que se pierde la capacidad electoral, se moverá a otros partidos”.

El especialista señaló que a Morena le cuesta mantener al PVEM y del PT como aliados, con la consecuencia de dar candidaturas a sus simpatizantes, porque son fuerzas políticas “infladas” por su capacidad legislativa de aumentar el bloque del oficialismo.

“Se llama potencial legislativo, es lo que infla a esos partidos para que Morena les ceda”, aseveró.

Al respecto, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano y el senador priista Mario Zamora coincidieron en señalar que “Morena está desesperado”, de ahí que esté buscando candidatos en otros partidos.

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, resaltó que Morena está desesperado “porque sienten que sí pueden perder” y ante ello, están ofreciendo “impunidad” a cambio de la dignidad de expriistas, perredistas y panistas.

“El hombre o mujer que toma sus decisiones después de haber estado militando toda la vida y debiéndole todo, cargos públicos de todo tipo a un partido político en el cual ha militado y luego de repente pues, sin ninguna justificación más que el ofrecimiento de un nuevo cargo público, yo diría sobre todo el ofrecimiento de impunidad, que es lo más cab… del asunto, venden su dignidad a cambio de impunidad”, declaró Zambrano Grijalva.

“Yo creo que Morena está desesperado está desesperado, vean nomás al Presidente los últimos días”, declaró el senador por Sinaloa, Mario Zamora.

Aseguró que la gente juzgará a aquellos priistas que se fueron a otro partido en busca de un nuevo cargo público: “Creo que al mexicano le gusta el que es valiente, le gusta el valor de la lealtad y creo que en ningún lado gusta el sentido de la traición”.