Cuando las mentiras nos alcanzan

G. Arturo Limón D.

ANTECEDENTES

No camines aceptando en soledad creyendo todo lo que el mentiroso te entrega, ponlo en duda, cuestiónalo, desmenuzado y después con el análisis de los hechos de tu parte, encuentra la verdad.

Así de simple y profundo considero que es el discernimiento en un tiempo donde la mentira aflora desde un titular de un periódico famoso o un periodista premiado o lo que está siendo más común , un bot (es una aplicación de software automatizada que realiza tareas repetitivas en una red) mismo que se suma a manipulaciones mediáticas cada vez más sofisticadas y ha permitido al menos en elecciones recién realizadas en Sudamérica, citare dos casos el de Ecuador donde candidatos perfectamente viables a la victoria fueron desplazados acusándolas de vínculos nunca probados con el narcotráfico (donde se está viendo esto ahora ) para allanar el paso al junior de apellido Novoa proclive a la concesión de las riquezas de su patria a la oligarquía nacional y extranjera y Miel Javier que de igual manera apoyado por estrategias mediáticas llegó y es hoy muy costoso a su país.

HABLABA HACE SOLO DOS SEMANAS Y UNA SEMANA QUE

Hoy día nos resulta difícil discernir la verdad de la mentira ya que una la mentira viste el ropaje de la verdad y es capaz de engañar a todos y también acudía al texto de libro ‘Como detectar mentiras’ de Paul Ekman. El cual repito por ser tan contundente la asociación que aquí me permitiré hacer con lo que él expresa, cuando señala cómo las palabras o en este caso una palabra o texto, nos puede dar luz sobre la verdad dice él

Las palabras

“Curiosamente, a muchos mentirosos los traicionan sus palabras porque se descuidan. No es que no pudieran disimular, o que lo intentaron pero fallaron: ocurre simplemente que se despreocupan de inventar su historia con cuidado. El director de una empresa de selección de personal directivo relataba el caso de un individuo que se había presentado a su agencia dos veces, con diferente nombre, en el curso de un mismo año. Cuando le preguntaron por cuál de los dos nombres quería ser llamado, ‘…el sujeto, que primero había dicho que se llamaba Leslie D’Ainter y luego cambió ese nombre por el de Lester Dainter, siguió adelante con su mentira sin que se le moviera un pelo.

Explicó que había cambiado su nombre de pila porque Leslie sonaba muy femenino,* y su apellido, para volverlo más fácil de pronunciar.

Pero lo que realmente lo delató fueron las referencias que dio. Presentó tres cartas de recomendación deslumbrantes; sin embargo, en todas ellas el empleador había cometido un error ortográfico en la misma palabra”.

Y Durante esta semana granjas de bots han repetido hasta la saciedad el hashtag Xochitl presidenta debo precisar que es Hashtag es un término asociado a asuntos o discusiones que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes de … en este caso se cumplio los dicho en el libro de Paul Ekman “ lo que realmente lo delató fueron las referencias que dio. Presentó tres cartas de recomendación deslumbrantes; sin embargo, en todas ellas el empleador había cometido un error ortográfico en la misma palabra”. Y en el caso que magistralmente presenta el investigador digital español Julián Macias y describe aquí de manera excelente como más de 800 mi twets se equivocan al escribir XOCHILT PRESIDENTA Y NO XOCHITL PRESIDENTA como debía ser,

Al repetirse en tal cantidad de veces ya no la sospecha sino la certeza de un mismo emisor de los bots se confirma cayendo por su propio peso esta estrategia que a su decir cuesta millones de dólares, que habrá que saber quién paga y lo mejor de donde proceden porque a su decir ni siquiera se generan en el país.

UNA PISTA

Mario Delgado advirtió que se trata de “una estrategia internacional de muchos millones de dólares –esto cuesta, no es gratis– vía Atlas Network, para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país, usando la red social X y otras para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra candidata”.

AQUI SI ES NECESARIO SER CATEGÓRICO Y MENCIONAR QUE LOS ATAQUES AL PRESIDENTE Y LA CANDIDATA DE MORENA NO SON GRATUITOS SON POR DEMÁS MAL INTENCIONADOS Y BUSCAN COM EN EL CASO DE ECUADOR LA DESESTABILIZACIÓN QUE LOS CIUDADANOS NO PERMITIREMOS DEBEMOS DECIRLO CLARO Y FUERTE, EL TEMA DE LA ELECCIÓN EN MÉXICO ES ASUNTO DE LOS MEXICANOS, DE BIEN Y LOS QUE COADYUVAN EN ESTAS MENTIRAS DE LA DIFUSIÓN DE LOS HASHTAGS EN CUESTIÓN LLAMANDO AL PRESIDENTE Y LA CANDIDATA DE SU PARTIDO COMO NARCOS, NO CUENTAN CON LA ANUENCIA DE POCO MÁS DEL 60 % DEL ELECTORADO AHORA. Y DE VERDAD QUE NO SE VE POSIBLE PUEDAN TORCER POR MÉTODOS DEMOCRÁTICOS ESTE SENTIDO DEL VOTO EN MÉXICO EN LOS POCO MÁS DE 90 DÍAS PREVIOS QUE FALTAN PARA LA ELECCIÓN

Retomo el texto Delgado quien enfatiza que “la aspirante por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, está asociada a la guerra sucia mediática, debido a que, en su reciente gira por Madrid, España, se reunió con la Fundación Internacional para la Libertad, vinculada a Atlas Network.

De este think tank ultracapitalista, detalló que también mantiene nexos financieros con las asociaciones México Evalúa, cuya directora Mariana Campos ha marcado una línea a favor del Poder Judicial Federal, bajo la bandera de que la Corte no se toca; el IMCO, con una agenda que cuestiona los proyectos de soberanía energética nacional y que se encuentra bajo la dirección de Jesús Salvador Carrillo Castillo; y Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, una asociación de ultraderecha que promueve diálogos interreligiosos de la mano de su director, Cristian Badillo Gutiérrez.

Igualmente, identificó a la fundación Cátedra Vargas Llosa –cuyo líder es el argentino de pensamiento ultraderechista, Agustín Antonetti–es otro de los detonadores de la guerra sucia que será investigado por las autoridades correspondientes, debido a que esta campaña desestabiliza los procesos democráticos al influir de manera negativa y falaz en la opinión pública#

COROLARIO

Las mentiras están aquí alcanzandonos con sus efectos a nosotros en la exigencia de emplear nuestro pensamiento crítico y analizar preguntándonos, ¿por qué ahora aparecen tales acusaciones y a quién benefician?

Y a los que las dicen MOSTRANDO SU DESNUDEZ DE NEFASTOS PROPÓSITOS, YA QUE SOLO LES VISTE EL ROPAJE DEL DINERO, PERO NO LA VERDAD DE SUS PALABRAS, ES CUANTO.

ResponderReenviarAñadir reacción