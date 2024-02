Los récords, rachas y números en la historia del Super Bowl

ESPN

Te presentamos todas las cifras y marcas que debes conocer del juego más importante para cada temporada de NFL

Este 11 de febrero, los San Francisco 49ers se enfrentan a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LVIII, que se disputará en el Allegiant Stadium de Las Vegas (6:30 p.m. hora del Este, CBS en Estados Unidos, ESPN/Star+ en Latinoamérica).

El partido contará con la presencia de grandes figuras como el mariscal de campo Patrick Mahomes, el ala cerrada Travis Kelce y el tackle defensivo Chris Jones defendiendo la causa de los Chiefs, y por los Niners estarán el corredor Christian McCaffrey, el receptor Deebo Samuel y el ala defensiva Nick Bosa.

Si bien ganar el campeonato es su único objetivo sincero, es posible que alguno de los jugadores o equipos participantes hagan historia batiendo un récord en el Super Bowl… para bien o para mal.

Con ello presente, presentamos a continuación un repaso a algunos de los récords más notables del Super Bowl, desde los registros históricos de victorias y derrotas hasta las corridas y atrapadas más largas hasta más capturas y el “pick-six” más largo.

Récords de por vida para jugadores y entrenadores

Más Super Bowls disputados: Tom Brady (10)

Más victorias: Tom Brady (7)

Más Super Bowl para un entrenador en jefe: Bill Belichick (9)

Más victorias para un entrenador en jefe: Bill Belichick (6)

Más derrotas para un entrenador en jefe: Bud Grant, Don Shula, Marv Levy, Dan Reeves (4 derrotas para cada uno)

Más pases completos: Tom Brady (277)

Más yardas de pase: Tom Brady (3,039)

Más pases de anotación: Tom Brady (21)

Más pases interceptados: John Elway (8)

Más touchdowns anotados: Jerry Rice (8)

Más touchdowns terrestres: Emmith Smith (5)

Más yardas terrestres: Franco Harris (354)

Más recepciones: Jerry Rice (33)

Más yardas de recepción: Jerry Rice (589)

Más capturas: Charles Haley, Von Miller (4.5)

Récords para jugadores en un partido

Más touchdowns anotados: 3 (Jerry Rice, Roger Craig, Ricky Watters, Terrell Davis, James White)

Más pases completos: 43 (Tom Brady, Patriots, vs. Falcons en el SB LI)

Más pases completos consecutivos: 16 (Tom Brady, Patriots, vs. Giants en el SB XLVI)

Mayor porcentaje de pases completos: 88% (Phil Simms, Giants, vs. Broncos en el SB XXI)

Más yardas de pase: 505 (Tom Brady, Patriots, vs. Eagles en el SB LII)

Más pases de anotación: 6 (Steve Young, 49ers vs. Chargers en el SB XXIX)

Más pases interceptados: 5 (Rich Gannon, Raiders, vs. Buccaneers en el SB XXXVII)

Más touchdowns terrestres: 3 (Terrell Davis, Broncos, en el SB XXXII; Jalen Hurts, Eagles, en el SB LVII)

Más yardas terrestres: Timmy Smith (204 para Washington vs. Denver en el SB XXII)

Más recepciones: 14 (James White, Patriots, vs. Falcons en el SB LI)

Más yardas de recepción: 215 (Jerry Rice, 49ers, vs. Bengals en el SB XXIII)

Más touchdowns recibidos: 3 (Jerry Rice, 49ers, vs. Broncos en el SB XXIV y vs. Chargers en el SB XXIX)

Más intercepciones: 3 (Rod Martin, Raiders, vs. Eagles en el SB XV)

Más intercepciones devueltas para touchdown: 2 (Dwight Smith, Buccaneers, vs. Raiders en el SB XXXVII)

Más capturas: 3 (Reggie White, Packers, en el SB XXXI; Darnell Dockett, Cardinals, en el SB XLIII; Kony Ealy, Panthers, en el SB 50; Grady Jarrett, Falcons, en el SB LI)

Récords en jugadas

Pase completo más largo: 85 yardas (Jake Delhomme a Muhsin Muhammad, Panthers, vs. Patriots en el SB XXXVIII)

Jugada terrestre más larga: 75 yardas (Willie Parker, Steelers, vs. Seahawks en el SB XL)

Gol de campo más largo: 54 yardas (Steve Christie, Bills, vs. Cowboys en el SB XXVIII)

Touchdown más largo en regreso de intercepción: 100 yardas (James Harrison, Steelers, vs. Cardinals en el SB XLIII)

Touchdown más largo en regreso de balón suelto: 49 yardas (Mike Bass, Washington, vs. Miami en el SB VII)

Touchdown más largo en regreso de patada: 108 yardas (Jacoby Jones, Ravens, vs. 49ers en el SB XLVII)

Retorno de despeje más largo: 65 yardas (Kadarius Toney vs. Eagles en el SB LVII)

Touchdown más largo en regreso de despeje: 0 (Nunca se ha producido en la historia del Super Bowl)

Récords para equipos en un partido

Más puntos: 55 (49ers vs. Broncos en el SB XXIV)

Menos puntos: 3 (Dolphins vs. Cowboys en el SB VI; Rams vs. Patriots en el SB LIII)

Victoria por mayor puntuación: 45 (49ers vs. Broncos en el SB XXIV)

Mayor remontada: 25 puntos (Patriots vs. Falcons en el SB LI)

Más puntos en una mitad: 35 (Washington vs. Denver en el SB XXII)

Más puntos en un cuarto: 35 (Washington vs. Denver en el segundo cuarto del SB XXII)

Más goles de campo convertidos: 4 (Packers vs. Raiders en el SB II; 49ers vs. Bengals en el SB XVI)

Más yardas: 613 (Patriots vs. Eagles en el SB LII)

Menos yardas: 119 (Vikings vs. Steelers en el SB IX)

Más yardas terrestres: 280 (Washington vs. Denver en el SB XXII)

Menos yardas terrestres: 7 (Patriots vs. Bears en el SB XX)

Más touchdowns terrestres: 4 (Bears vs. Patriots en el SB XX; Broncos vs. Packers en el SB XXXII)

Más capturas: 7 (Steelers vs. Cowboys en el SB X; Bears vs. Patriots en el SB XX; Broncos vs. Panthers en el SB 50; Rams vs. Bengals en el SB LVI)

Más intercepciones: 5 (Buccaneers vs. Raiders en el SB XXXVII)

Más despejes: 11 (Giants vs. Ravens en el SB XXXV)

Menos despejes: 0 (Patriots vs. Eagles en el SB LII)

Más castigos: 12 (Cowboys vs. Broncos en el SB XII; Panthers vs. Patriots en el SB XXXVIII; Panthers vs. Broncos en el SB 50)

Menos castigos: 0 (Dolphins vs. Cowboys en el SB VI; Steelers vs. Cowboys en el SB X; Broncos vs. 49ers en el SB XXIV; Falcons vs. Broncos en el SB XXXIII)

Más yardas de castigo: 133 (Cowboys vs. Colts en el SB V)

Más balones sueltos: 8 (Bills vs. Cowboys en el SB XXVII)

Más balones sueltos perdidos: 5 (Bills vs. Cowboys en el SB XXVII)

Más balones perdidos: 9 (Bills vs. Cowboys en el SB XXVII)

Récords colectivos

Más puntos: 75 (49ers vs. Chargers en el SB XXIX)

Menos puntos: 16 (Patriots vs. Rams en el SB LIII)

Más puntos en una mitad: 46 (Buccaneers vs. Raiders en el SB XXXVII)

Más puntos en un cuarto: 37 (Patriots vs. Panthers en el cuarto periodo del SB XXXVIII)

Más goles de campo convertidos: 5 (Bengals vs. 49ers en el SB XXIII; Cowboys vs. Bills en el SB XXVIII; 49ers vs. Ravens en el SB XLVII; Eagles vs. Patriots en el SB LII)

Más yardas: 1,151 (Patriots vs. Eagles en el SB LII)

Más yardas terrestres: 377 (Washington vs. Denver en el SB XXII)

Más capturas: 12 (Broncos vs. Panthers en el SB 50)

Más intercepciones: 6 (Buccaneers vs. Raiders en el SB XXXVII; Colts vs. Cowboys en el SB V)

Más despejes: 21 (Giants vs. Ravens en el SB XXXV)

Menos despejes: 1 (Patriots vs. Eagles en el SB LII)

Más castigos: 20 (Cowboys vs. Broncos en el SB XII, Panthers vs. Patriots en el SB XXXVIII)

Menos castigos: 2 (Steelers vs. Cowboys en el SB X)

Más yardas de castigo: 164 (Cowboys vs. Colts en el SB V)

Más balones perdidos: 11 (Bills vs. Cowboys en el SB XXVII; Colts vs. Cowboys en el SB V)

Menos balones perdidos: 0 (Bills vs. Giants en el SB XXV; Rams vs. Titans en el SB XXXIV)

Récords de estadísticas avanzadas

Mayor promedio de yardas aéreas: 19.2 (Terry Bradshaw, Steelers, vs. Cowboys en el SB X)

Menor promedio de yardas aéreas: 4.7 (Kurt Warner, Cardinals, vs. Cardinals en el SB XLIII; Tom Brady, Patriots, vs. Rams en el SB XXXVI)

Pase más profundo de yardas aire: 59 (Terry Bradshaw, Steelers, vs. Cowboys en el SB X)

Más jugadas de pase superiores a 20 yardas: 10 (Tom Brady, Patriots, vs. Eagles en el SB LII)

Más carreras superiores a 10 yardas: 5 (Thurman Thomas, Bills, vs. Giants en el SB XXV; Clarence Davis, Raiders, vs. Vikings en el SB XI)

Más yardas terrestres después de contacto (jugador): 88 (John Riggins, Washington, vs. Miami en el SB XVII)

Más yardas terrestres después de contacto (jugada): 54 (Tom Matte, Colts, vs. Jets en SB III)

Más yardas terrestres después de contacto (equipo): 103 (Miami vs. Washington en el SB VII)

Más pases dirigidos: 19 (Demaryius Thomas, Broncos, vs. Seahawks en el SB XLVIII)

Más recepciones superiores a 20 yardas: 5 (Jerry Rice, 49ers, vs. Broncos en el SB XXIV)

Más yardas después de atrapada (jugador): 92 (Santonio Holmes, Steelers, vs. Cardinals en el SB XLIII; Ricky Sanders, Washington, vs. Denver en el SB XXII)

Más yardas después de atrapada (jugada): 64 (John Stallworth, Steelers, vs. Cowboys en el SB XIII)

Más yardas después de atrapada (equipo): 215 (Patriots vs. Eagles en el SB LII)

Más pases dejados caer (jugador): 3 (Andre Hastings, Steelers, vs. Cowboys en el SB XXX)

Más pases dejados caer (equipo): 6 (Steelers vs. Cowboys en el SB XXX)