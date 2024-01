Lo que México necesita son resultados ante el gobierno federal: PAN

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, Gabo Diaz Negrete, dijo que lo que México necesita son resultados ante el gobierno federal con más asesinatos en la historia.

Comentó que ante los escasos meses que le quedan a Morena, sus representantes en Chihuahua deben ponerse a trabajar y dar soluciones; y al mismo tiempo Morena, debe explicar por qué su gobierno prefirió abrazar a los criminales.“Están muy molestos los de Morena por una expresión de la gobernadora, y defienden al peje; pero la verdad no se puede negar, la federación no actúa y deja solos a los municipios y a los estados”.Que nos expliquen por qué no hay efectividad en las investigaciones del fuero federal; reina la impunidad y rezago en carpetas; y que nos digan por qué en lugar de combatir el crimen tienen una estrategia pasiva de seguridad pública. “Abrazos a los delincuentes y balazos a los mexicanos”. Que abran los ojos los morenos, no solo es la seguridad, la indefensión de la Federación, la viven, los campesinos a quienes les regatean el agua para sus cultivos o se las quitan, los lecheros que no les pagan su producto a precio justo, de los ciudadanos compramos cada vez más caro los alimentos por una inflación de las más altas en la historia reciente. Llamó a los representantes de Morena en el Estado a que antes de asumirse vasallos de López Obrador, demuestren resultados por los chihuahuenses y se sumen a las causas, ante un presidente que nos sigue mintiendo.