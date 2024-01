Trabajan en tres turnos para mantener limpio el sur de la ciudad

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana para las y los chihuahuenses, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja de forma permanente en la limpieza al sur de la ciudad con tres turnos laborales.

Desde las 7:00 am y hasta las 4:00 am, se tienen cubiertas las labores de limpieza y atención en calles y avenidas al sur de la ciudad, donde personal de la mencionada dependencia se encarga de las mismas.Con 13 cuadrillas que trabajan de 7:00 am hasta las 3:00 pm, se efectúan labores de corte de hierba, papeleo y sopleteo en las principales avenidas de la ciudad, mientras que por la tarde se cuenta con dos cuadrillas para brindar atenciones más especificas.Asimismo, durante el turno nocturno, que empieza a las 9:00 pm y finaliza a las 4:00 am, se trabaja en los puntos que durante el día se complica un poco más por la circulación vehicular.