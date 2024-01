En Cabildo se tocan temas de salud, seguridad y de asentamientos humanos

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo 56, las comisiones Edilicias de Gobernación, Trabajo y Previsión Social y de Salud Pública presentaron la propuesta para la expedición del Reglamento de Medicina del Trabajo para los Empleados al Servicio del Municipio.



El Cabildo en pleno aprobó este punto y ante ello la directora general de Salud del Municipio, Daphne Santana, dijo que esto es muy importante pues se podrá reglamentar el área de medicina del trabajo, que es la que se encarga de dictaminar todos aquellos casos de empleados que sufren una lesión dentro de sus horarios y actividades laborales.



Ahora, con este nuevo reglamento, todo lo que tenga que ver con medicina del trabajo va a ser completamente transparente, el trabajador tendrá una información sobre su situación laboral, en caso de que este se encuentre incapacitado.



“El trabajador va a entrar a una página digital para poder dar seguimiento a su proceso, va a saber cuáles son los pasos de su proceso y con esto le damos certidumbre con completo apego a la ley y sobretodo, los juarenses van a saber que se utilizan los recursos de manera adecuada, pues es algo que antes se desconocía”, explicó.



Sobre este tema, el regidor Víctor Manuel Talamantes Vázquez, coordinador de la Comisión Edilicia de Salud, dijo que esto viene a solventar muchas de las necesidades de atención adecuada a todos los usuarios del servicio de salud.



En esta reunión, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar solicitó un minuto de silencio para recordar al exalcalde Héctor Agustín Murguía Lardizábal, quien falleció en días pasados, además de que los regidores Mireya Porras Armendáriz y Joob Quintín Flores Silva, dieron una remembranza de sus obras y acciones para Ciudad Juárez.



El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dio a conocer que se llevaría a cabo la comparecencia del director general de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez, Andrés Domínguez Alderete, quien habló sobre la situación de una casa de cambio en un estacionamiento de la descentralizada que se ubica en el área de El Chamizal.



Ante ello, el funcionario dijo que se decidió arrendar este punto de buena fe, ya que los ingresos estarían destinados al Municipio, además, donde estaba el comercio no era un área de jardín.



Agregó que mensualmente la renta sería de 13 mil 500 pesos y el contrato sería por cuatro años, por lo que se esperaba que la administración lograra una derrama de casi 650 mil pesos.



El alcalde Pérez Cuéllar comentó sobre este tema que tuvo conocimiento posterior a que se celebró el contrato y para él se actuó de buena fe, ya que el predio donde estaba el negocio se encontraba dentro del estacionamiento.



“Este fue un intento de obtener más recursos en un predio que se usa como estacionamiento y no se invadió ninguna otra área de El Chamizal”, dijo.



No es la única construcción que hay dentro de El Chamizal, ahí está la construcción que hizo el club de futbol local, así como el AquaDif, además de que hace años había un puesto comercial anterior, pero ahora, que es año electoral, parece que esto toma una fuerza que en otro momento no hubiera tenido la misma importancia, señaló.



Pero es importante destacar que el Gobierno Municipal nunca afectó ningún centímetro más que el que se usa como estacionamiento y es bueno que se pidan explicaciones y que se demuestre que nunca se afectó a El Chamizal, dijo el edil.



En esta Sesión de Cabildo se aprobó la designación de un representante de la sociedad civil, como integrante de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



Este punto fue presentado por la Comisión Edilicia de Seguridad Pública Municipal, quienes presentaron como aspirantes a Brenda Moriel Yánez, Verónica Carrillo Salas, Aldo Alí López Pérez y Jaime García de la Rosa.



El Cabildo votó a favor de la ciudadana Brenda Moriel Yánez para ocupar el cargo.



La Comisión de Asentamientos Humanos presentó un dictamen para la autorización de enajenación a título oneroso de 32 lotes para uso habitacional dentro del programa de regularización de la Dirección General de Asentamientos Humanos.



La Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios presentó un dictamen para autorizar el Fraccionamiento Habitacional en Régimen de Propiedad en Condominio a denominarse “Praga Residencial-Cerrada Troja”, punto que fue aprobado por el Cabildo.

