Aprovecha descuento del 12% en el Predial en enero

El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, invita a la población a aprovechar el descuento del 12 por ciento en el Impuesto Predial que se brinda en enero.

Asimismo, para febrero y marzo se tendrá un descuento del 8 y 4 por ciento respectivamente, directo en el impuesto, esto con el fin de ayudar a la economía de las familias capitalinas.

Adicional a los 10 puntos de pago de la Tesorería, los contribuyentes pueden pagar con su estado de cuenta, en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio y Azteca, o en la página del municipio: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/. Además, se cuenta con móviles autopago en las calles Sexta y Mina, para los que deseen pagar sin bajar de su vehículo. También, con su estado de cuenta, pueden pagar en los establecimientos Oxxo, Alsuper y Smart, en estos dos últimos hay módulos de impresión para los estados de cuenta. Cabe mencionar que los que acudan a las cajas receptoras del Municipio pueden pagar a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA. De igual manera, quienes tengan dudas se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159 y 6702. *HORARIOS DE CAJAS EN ENERO**CENTRO**Cajas Tesorería* calle Mina #408, colonia Centro.Horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.*Tesorería Plaza de Armas* (Edificio Eloy Vallina), avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro.Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. *NORTE**Alsuper Nogales,* (a un costado de la tienda) Avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.*Parque Fundadores,* calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético.Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.*Comandancia de Seguridad Pública Norte,* Avenida Homero #500.Abierta 24 horas, de lunes a domingo. *SUR**Desarrollo Urbano,* calle Presa Chuvíscar #1108.Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.*Comandancia de Seguridad Pública Sur,* Avenida Pacheco #8800.Abierta 24 horas, de lunes a domingo.*Rastro TIF,* Periférico Lombardo Toledano #13401.Horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes.*Relleno Sanitario,* kilómetro 7.5 Carretera Aldama.Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a sábado.*Asociación Ganadera,* kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.*Villa Juárez,* calle 3ª y 16 de septiembre s/n.Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.También pueden pagar en las tiendas OXXO, en todas las sucursales, con su estado de cuenta. *_Si no cuentan con su recibo de pago, pueden solicitar impresión de estados de cuenta y pagar en:_**SMART**Smart Nogales,* Av. de las Industrias No. 3300, Sergio de la Torre Hernández I Etapa, Quintas Carolinas, 31136Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Smart Arcos,* 31137, Mina del Parral 17113, Villas del Real III EtapaHorario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Smart La Villita,* Ave. Tecnológico # 8503, Tierra y Libertad, 31126Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Smart Sendero,* avenida De las Industrias, Complejo Industrial Chihuahua 31136Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Smart Plaza del Sol,* Periférico de la Juventud #3301, Puerta de Hierro, 31207Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Smart Saucito*, avenida Francisco Villa 5701, El Saucito, 31110Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado.*Smart Fuentes Mares*, boluevard Fuentes Mares 1000 Esquina Con Melchor Ocampo, 31050, ChihuahuaHorario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Smart Capitán*, boluevard Jose Fuentes Mares 1000, Santa Rosa, 31350Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*ALSUPER**Alsuper Leones,* Periférico, Panamericana 31210Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Alsuper Vallarta,* avenida Vallarta 5409, colonia GranjasHorario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Alsuper Independencia,* boulevard Fuentes Mares #200, Santa Rosa.Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Alsuper Arboledas,* Francisco Villa 4905 Desarrollo El Saucito, 31110Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado*Alspuer El León,* Carretera Aldama (a un lado de El León)Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado