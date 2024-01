Se convoca para tramitar Cartilla Militar a conscriptos clase 2006 y remiso

La Secretaría la Defensa Nacional en coordinación con el Gobierno Municipal de Chihuahua, convoca a todos los mexicanos en edad militar y que cumplan los 18 años del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 (nacidos en 2006) y en cumplimiento al Artículo 254 de la Ley del Servicio Militar Nacional en su parte relativa y a los remisos con edad máxima de 39 años (clase 1985), para que del 15 de enero al 15 de octubre del presente año se inscriban en las juntas de reclutamiento, cuya jurisdicción se encuentra ubicado en las calles Cuarta y Ochoa, de la colonia Santa Rosa, con fundamento en la Ley del Servicio Militar.

Los requisitos generales para solicitar la cartilla son:

-Acta de Nacimiento (reciente en original y copia no mayor a 2 años)-CURP (reciente en original y copias, formato actualizado 2020-2024)-Cuatro Fotografías (tamaño credencial 3.5 x 4.5cm, *revisar especificaciones completas*) -Comprobante de domicilio del municipio de chihuahua (reciente en original y copia, no mayor a tres meses)-Constancia de grado máximo de estudios, boleta o certificado (reciente en original y copia, especificando grado o semestre)*Requisitos adicionales para el personal remiso que deberá presentar además de los anteriormente referidos (de 1985 hasta 2005):*-Identificación oficial (con fotografía en original y copia: si su lugar de residencia no es la ciudad de Chihuahua.-Constancia de No Registro:

Deberá solicitar una constancia de numero Registro en la Junta Municipal de Reclutamiento de su lugar de nacimiento para comprobar que nunca ha hecho el trámite con anterioridad y presentar una copia de la misma para poder realizar el trámite.

www.municipiochihuahua.gob.mx/SHA/Citas_cartillas. Finalmente, referir que es delito llevar a cabo dos veces el trámite de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.