Descarta De la Peña reunión con Sheinbaum

El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, anunció que no se llevará a cabo una reunión con la precandidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, durante su visita a Chihuahua. Según la información proporcionada por De la Peña Grajeda, su oficina no recibió ningún comunicado o invitación al respecto.

“Nosotros no tenemos información al respecto. A mi oficina no llegó ningún comunicado, ninguna invitación. Pero bueno, si no se invitan entre ellos, ¿qué esperamos los que no somos de su propio partido?”, expresó De la Peña Grajeda.

La precandidata Sheinbaum arribó a la ciudad de Chihuahua alrededor de las 9 de la mañana y se dirigió al Comité Estatal del Partido de Morena para sostener una reunión con políticos afiliados al partido. Su visita tiene como objetivo principal encabezar un encuentro con la militancia del municipio de Cuauhtémoc y sus alrededores a las 16:00 horas en el Poliforo Cuauhtémoc.