Santiago Giménez es considerado “Hombre Del Año” en revista neerlandesa

Diario de México

By Gibran C.G.

El 2023 que ha tenido Santiago Giménez con Feyenoord ha acaparado reflectores en varios sentidos, a tal grado de ser considerado “Hombre Del Año” por una revista neerlandesa.

‘Voetbal International’ es la publicación de Países Bajos que dedicó su portada del mes de diciembre al delantero mexicano, tras los números conseguidos con su equipo de aquel país.

La participación de Santi se ha visto reflejada en el campeonato de la Eredivisie que el club logró en verano de este año, al finalizar la temporada 2022-2023.

Asimismo, la cantidad de anotaciones que ha convertido en este primer semestre del nuevo ciclo futbolístico, e incluso, logró hacer historia.

Santi rebasó la marca que Luis Suárez ostentaba desde 2009 en el torneo neerlandés, pues superó los 30 goles en un año calendario del uruguayo, para hacer 31 y así convertirse en histórico dentro de la liga.

“Nunca pensé que iba a anotar tanto; 31, es bastante en un año calendario. Cualquiera que me conozca sabe que nunca me doy éxito a mí mismo. Le doy gracias a Dios. Me deja vivir esta vida, me hizo amar a Feyenoord. Los aficionados merecen un delantero que marque y estoy feliz de ser ese delantero”, relató en entrevista con la revista.

Durante este último semestre, Giménez se encuentra posicionado en el liderato general de goleo de la misma competencia, tras 18 anotaciones marcadas; sin embargo, su equipo se ubica en el segundo peldaño general, 10 puntos debajo de PSV, el líder.

Santiago Giménez se encuentra viviendo su mejor momento tras convertirse en el máximo goleador durante un año natural en la Eredivisie superando a Luis Suárez, que era el que ostentaba la marca.

Tras el logro del delantero, Raúl Jiménez, compatriota del mexicano, le dedicó unas emotivas palabras al atacante del Feyenoord destacando que no es fácil batir los récords.

