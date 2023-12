Un infierno: volcán Grindavik en Islandia hace erupción y deja imágenes impactantes

Reporte Índigo

Carlos Ramírez

Hasta el momento no hay interrupciones en las llegadas o salidas en el principal aeropuerto internacional, Keflavik.

Este lunes, en el pueblo de Grindavik, en Islandia, se registró la erupción del volcán que presentó intensa actividad sísmica dejando imágenes impactantes que fueron calificadas en redes sociales como un infierno tras difundirse un video.

La Oficina Metereológica informó que tras la erupción del volcán se evacuó a los 4 mil habitantes del pueblo pesquero de Grindavik, en el suroeste de la peníncula de Reykjanes, y cerraron el spa geotérmico Blue Lagoon, que apenas este lunes había retomado la actividad luego de varias semanas.

Footage from the air shown live on Visir Icelandic news captures the live volcanic eruption on the Reykjanes peninsula near #Grindavik, #Iceland right now this evening. #Volcano pic.twitter.com/wweiJSdIkb

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) December 18, 2023