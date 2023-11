Una sociedad sin violencia de género es primordial para esta administración

Para esta administración municipal la equidad de género y la cultura de no violencia contra la mujer es un tema que se toma con mucha seriedad, ya que esto permite tener una sociedad más sana, equitativa y con mejor futuro, señaló el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar durante la clausura del Diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género.





“Nos hemos tomado muy en serio en el Gobierno Municipal este tema, porque me queda muy claro que este es un esfuerzo que no se puede arreglar de la noche a la mañana”, expresó el alcalde en el marco del evento organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).



“La violencia e igualdad de género se debe trabajar de manera permanente y este es un tema central de la administración, porque el tema de la violencia es algo que nos ha hecho mucho daño como sociedad y comunidad, pero también hay que reconocer que está mucho más marcada en la violencia de género”, indicó.



Elvira Urrutia Castro, directora del IMM, comentó que este diplomado tiene el objetivo de sensibilizar a los empleados municipales para que conozcan qué es la violencia de género.





El objetivo de este diplomado es dar a conocer cómo se ejerce la violencia y con ello tener elementos para combatirla y generar mejores espacios de convivencia laboral, donde no exista la agresión en contra de las personas por su género.



Por ello, el alcalde Pérez Cuéllar invitó a quienes hoy reciben el diploma que a que no se queden con el aprendizaje, que repartan su conocimiento entre sus compañeras y compañeros.



De esta manera ser semillas que produzcan una sociedad sin violencia y que respete a los hombres, a las mujeres y a todas las personas y que vaya erradicando la violencia, señaló.



“El camino es largo, no es fácil y habrá que ir viendo para ver cómo le hacemos y que esto sea algo que permanezca de forma institucional”, dijo el Presidente Pérez Cuéllar.



Sandra Bustillos Durán, integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, dijo que Juárez es donde se ha dado una lucha sostenida por los derechos de las mujeres desde hace décadas y esto es gracias a las organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones gubernamentales y de todos aquellos que no quitan el dedo del renglón de que aquí hacemos historia y en la lucha de los derechos de las mujeres es otro de los renglones en que se está trabajando.