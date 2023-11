Todo Chihuahua con Xochitl Gálvez

Chihuahua – La senadora Xóchitl Gálvez, precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México para el 2024, compartirá en vivo su informe de actividades legislativas el 12 de noviembre a las 10:30am, destacando sus logros y propuestas clave en el ámbito legislativo y su compromiso con la sociedad mexicana. La transmisión en vivo la podrá ver toda la ciudadanía a través de las redes oficiales de Xochitl Gálvez y en diversos lugares del estado donde será proyectada para que la población acuda.

“El trabajo de Xochitl cuenta con su sello personal de cuidado del medio ambiente, defensa de las comunidades indígenas, defensa de las mujeres y transparencia. Me queda claro que tenemos una gran precandidata y vale mucho la pena darnos el tiempo de acudir o conectarnos a escuchar el informe” Afirmó el presidente estatal Gabo Diaz.

La transmisión del informe se llevará a cabo a las 10:30 A.M. En las siguientes direcciones.

Municipio Dirección

Chihuahua Plaza de Armas Avenida independencia y libertad

Juárez Museo de la Revolución Av. 16 de septiembre y ferrocarril

Delicias Plaza Benito Juárez

CDM Jiménez Av. Hidalgo 129, centro.

CDM Camargo Calle Hidalgo, #501 Esquina González Ortega

CDM Saucillo Av- Quinta y Acequia 35.

CDM Nuevo Casas Grandes Constitución Pte #1707, centro

CDM Ascensión Colima #197, centro.

CDM Buena Aventura C. 31A. LB Chamizal.

CDM Guerrero Juárez #902, local 1.

CDM Madera Calle 2da y Ojinaga #203. Centro

CDM Temosachic Av. Juárez a un lado del restaurante Alex.

CDM Cuauhtémoc C. Quinta #475. Zona Centro

CDM Santa Barbara Ricardo Flores Magón, #90. Centro

CDM Satevó Ojinaga SN

CDM San Francisco del Oro Vicente Guerrero #124. Col Centro.

CDM Parral Vasco de Quiroga #20

CDM Santa Isabel Col Centro

CDM Valle de zaragoza Sor Juana Inés de la Cruz, Col Centro.

CDM Guachochi Abraham Gonzalez #50. Col Centro

Guazapares C Manuel Gomez Morin SN

Meoqui Juan Escutia 108-A. Col Centro

Ojinaga Av. Juventud y C. Cuauhtémoc. Col Lindavista

Rosales Av. central y C. Jalisco SN

Bocoyna Plaza Seccional. C. Mariano Irigoyen y Teporaca Col. Centro

Riva Palacio C. Juárez y Arroyo. Sam Andrés.

Este evento es una oportunidad para que la ciudadanía conozca de primera mano los logros y compromisos de Xóchitl Gálvez en temas cruciales para el desarrollo sostenible, la transparencia y el desarrollo de México.