“Rescataremos al campo”: Mario Vázquez en Nuevo Casas Grandes.

Mario Vázquez, candidato al Senado por la Coalición “Fuerza y Corazón X México” (PAN, PRI, PRD), aseguró que el gobierno federal de Morena no entiende al campo chihuahuense, “porque aquí nos han enseñado el valor del trabajo”.

Dijo que es muy lamentable que la federación haya dejado de apoyar al campo, porque no solo se trata de recorte de recursos, sino de un tema ideológico donde desde la federación se ataca a quien trabaja, a la iniciativa privada, y el campo es iniciativa privada; y desde donde se dice que es posible vivir sin trabajar.

“Y es que ellos quieren gastarse la lana sin producirla, lo que le pasa al campo mexicano le está pasando a otros sectores productivos; sin embargo, el campo es la liga más delgada. Se han gastado el dinero a raudales en obras inútiles como Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto que no vuela”.

Aseguró que ellos no entienden al norte porque aquí primero nos enseñaron el valor del trabajo, del esfuerzo permanente y ellos no lo entienden así. Y con esa forma de pensar eliminaron ASERCA, el Fonden, la Financiera Rural, entre otros.

Lo anterior ha provocado que actualmente México país productor y consumidor de maíz y frijol por tradición, esté importando niveles históricos de estos granosl, lo que por ende provoca alza en los precios, afectando así a las familias que necesitan llevar alimentos a su mesa.

“¿Cómo va a avanzar el campo si el gobierno federal no escucha a los productores? Antes el gobierno no era perfecto, pero escuchaba; pero ahora ellos no escuchan al pueblo y bajo el argumento de ´corrupción´ nos quitaron el Seguro Popular, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, pero no hay nadie acusado o señalado por esa supuesta corrupción”.

Dijo que desde el senado promoverá el regreso de los programas para el desarrollo del campo, para rescatarlo para que el campo vuelva a ser reconocido como el gran productor de alimentos saludables ya accesibles a la población. Se comprometió a ser, junto a Daniela Álvarez, su compañera de fórmula, una representación en el Congreso de la Unión, fiel y valiente, leal a los chihuahuenses, como no ha pasado en los últimos años.