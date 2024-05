Jennie de Blackpink rompe récord en el Billboard Hot 100 con “One of the Girls”.

Diario de México

By Aaron Cruz Soto

Jennie, la destacada cantante de Blackpink, ha alcanzado un nuevo hito en su carrera, estableciendo un récord en la prestigiosa lista Billboard Hot 100. Su más reciente éxito, “One of the Girls”, una colaboración estelar con The Weeknd y Lily-Rose Depp para la serie de HBO “The Idol”, ha marcado su presencia en el Hot 100 durante 20 semanas consecutivas, alcanzando la posición número 97 el pasado 14 de mayo.

Este logro no solo destaca el éxito continuo de la canción, sino que también inscribe a Jennie en la historia de la música como la primera solista coreana en mantener una canción por 20 semanas en el Hot 100. Este récord anteriormente solo había sido alcanzado por un artista de K-pop cuando PSY, con su fenómeno viral “Gangnam Style”, permaneció en la lista durante 31 semanas en 2012.

Además de su éxito en Estados Unidos, “One of the Girls” también ha demostrado ser un fenómeno global. Actualmente, la canción se encuentra en el puesto 29 del chart Global Excl. U.S. de Billboard en su semana 31 y en el puesto 43 del Billboard Global 200 en su semana 29, lo que refleja su popularidad en múltiples mercados internacionales.

El impacto de Jennie en la industria no se limita solo a la música; su influencia se extiende también a la moda y la cultura pop, donde continúa siendo una figura prominente y respetada. Este nuevo logro en Billboard es un testimonio más de su talento y su habilidad para conectar con audiencias a nivel mundial, consolidándola como una de las artistas más influyentes y admiradas del K-pop.

Las felicitaciones a Jennie son innumerables, y sus fans alrededor del mundo celebran este impresionante logro, anticipando más éxitos y nuevos récords en su ascendente carrera. Con cada nuevo éxito, Jennie no solo eleva su estatus como artista, sino que también establece un estándar alto para otros artistas en la música internacional.