Emergencia por crisis eléctrica… y además récord de calor y contingencia.

BERENICE LUNA, JORGE BUTRÓN, SERGIO RAMÍREZ, DANIELA GÓMEZ, CUAHUTLI R. BADILLO

Registran apagones en 17 estados.

Cenace declara, por tercer día, estado de emergencia por alta demanda, antes entró en estado de alerta; es transitorio por retraso de plantas de ciclo combinado, dice AMLO; CCE opina que es problema estructural; pide fortalecer infraestructura; industria cárnica estima pérdidas millonarias, la manufacturera, de 200 mdd por hora.

Por tercer día al hilo se registraron apagones en varias regiones de país, luego de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró estado operativo de emergencia en el sistema eléctrico a partir de las 18:47 horas de ayer, debido a la alta demanda de energía provocada por las elevadas temperaturas, sin embargo, a las 22:16 horas regresó al estado de alerta.

Ayer, al menos fueron 17 entidades de la República en donde se presentaron cortes de luz intermitentes: en el Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas, Yucatán, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Chiapas, Colima, Michoacán y Sonora.

Usuarios reportaron fallas en el suministro de energía eléctrica, a través de las redes sociales, donde expresaron su malestar por esta situación y reprobaron que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hicieron caso omiso a las alertas que desde hace tiempo se lanzaron por estos apagones.

El Cenace se declaró en estado operativo de emergencia por segunda ocasión en los últimos tres días, después de que ayer mismo, a partir de las 15:02 horas, había establecido un estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), pero tres horas y 45 minutos después cambió el estatus a emergencia, a las 18:47 horas.

En una nota informativa, el organismo dio a conocer que llevaría a cabo las acciones operativas conducentes, después de que a las 20:00 horas se registró una demanda neta de 47 mil 862 megawatts (mw) y la generación neta resultó insuficiente, con 47 mil 876 mw.

En el Edomex también se registraron apagones.Foto: Especial

A las 20:21 horas se reportaba una demanda de 47 mil 248 mw, por una generación de 47 mil 240. Para las 21:00 horas, la demanda neta se colocó en 47 mil 321 megawatts, aunque la generación neta fue de 47 mil 325; es decir, apenas cuatro mw de diferencia.

Más tarde, el Cenace notificó que a partir de las 22:16 horas del jueves regresó de emergencia a estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional.

Luego de que se declaró por la tarde el estado operativo de emergencia del SIN, comenzaron a reportarse apagones en municipios y ciudades de diversos estados del centro, norte y sur del país.

En Coacalco de Berriozábal, Edomex, se registraron cortes en el suministro eléctrico, así como en Hermosillo, Sonora, donde se quedó sin energía el Aeropuerto Internacional. También hubo fallas en Matamoros, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Hubo reportes en Edomex, en los municipios de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, San Vicente Chicoloapan y Los Reyes La Paz, así como en Chimalhuacán.

Derivado de los apagones en San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad Pública del estado activó el dispositivo de prevención y seguridad vial en colonias de la zona oriente, con el fin de brindar seguridad a los habitantes de esa región.

Otros municipios que padecieron los cortes de energía eléctrica fueron León, Guanajuato; Guadalupe, en Zacatecas; así como Aguascalientes, Campeche y Ciudad de México.

El martes se declaró estado de emergencia en el SIN, ante la sobredemanda de energía eléctrica que se dio en todo el país, debido a las altas temperaturas; en tanto que ayer y este jueves se determinó establecer la alerta en el sistema operativo.

A las 15:00 horas se reportó la demanda neta de 47 mil 491 megawatts, con lo que se rebasó el pronóstico neto de 47 mil 377 mw, aun cuando la generación total se ubicó en 47 mil 748 megawatts.

Una hora después (16:00 horas), el Sistema de Administración de Salidas a Mantenimiento (SIASAM) reportó que la demanda de energía neta creció a 48 mil 465 megawatts, frente a una generación neta de 48 mil 650.

Se resiente la ola de calor en 23 estados

La onda de calor ocasionó ayer temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en 23 entidades de México, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con temperaturas máximas por encima de los 45 grados Celsius estuvieron Campeche, Chiapas, Guerrero, el norte de Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Mientras que, de 40 a 45 grados, en Coahuila, Durango, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, norte de Querétaro, Quintana Roo, norte y suroeste de Puebla, Sinaloa y Sonora.

También se registraron temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, suroeste del Estado de México, Guanajuato y Zacatecas, y de 30 a 35 grados en la Ciudad de México y Tlaxcala.

La onda de calor es generada por una circulación anticiclónica posicionada en niveles medios de la atmósfera.

Por lo anterior, la dependencia federal se recomendó a la población tomar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada a la radiación solar, hidratarse adecuadamente, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

Fallas en suministro es transitorio, dice AMLO

Ante la segunda jornada de apagones que se registró el miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trata de un “asunto transitorio que ya lo estamos viendo”, y dijo que el Gobierno procurará que no haya daños mayores en todo el país, aunque reconoció que hay un retraso en el funcionamiento de algunas plantas de generación de energía y eso provocó un déficit en el suministro.

Al señalar que sólo hubo fallas en el suministro de energía en tres o cuatro estados, el mandatario federal dijo que el miércoles “ya estábamos a punto de librarla sin problema”, pero hubo un aumento de temperatura y una demanda adicional de mil megawatts.

“Ya estamos atendiendo el problema. Decirle a la gente que vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados. Ayer (miércoles) fueron tres, cuatro estados, y fue media hora porque se está controlando”, indicó.

En su conferencia matutina dijo que los apagones del martes fueron sorpresivos porque “hubo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando, pues sí se afectó más, pero ayer (miércoles) ya estábamos, incluso, a punto de librarla sin problema, y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de mil megawatts adicionales”.

Explicó que el martes se generaron mil megawatts más y el miércoles otra cifra igual, por lo cual se revisa, con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), para que se regule y evitar la generalización de los apagones.

“Estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía en todo el sistema. Recuerdo también porque a veces se olvida que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares”, manifestó el mandatario.

El Ejecutivo federal resaltó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sólo generaba 38 por ciento y ahora alcanza 50 por ciento, y estimó que al final de su administración va a producir 62 por ciento, lo cual dará garantía al suministro de la energía eléctrica en el país.

Asimismo, detalló que continúa la construcción de plantas de ciclo combinado, las cuales garantizarán abasto de electricidad en todo el territorio nacional: “Si tenemos este déficit es porque estamos por terminar, se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, y ya pronto se va a regular”.

El miércoles, López Obrador se reunió con el director general de la CFE, Manuel Bartlett, y con representantes de las empresas privadas que generan energía: “Estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía todo el sistema”.

El mandatario federal refirió que los apagones del martes ocurrieron por las altas temperaturas que se registraron en el país y que había sido un caso excepcional.

Esos cortes de energía se registraron durante al menos cuatro horas en 15 entidades del país, en tanto que el miércoles el corte de energía eléctrica duró media hora y afectó a los estados de Puebla, Guanajuato, Colima, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, algunos municipios del Estado de México y varias colonias de la Ciudad de México, entre otros.

La suspensión del servicio se produjo después de que el sistema eléctrico entrara en estado operativo de emergencia, debido a una demanda máxima y un margen de reserva operativa bajos.

Apagones, un problema estructural, acusa CCE

Ante los recientes apagones eléctricos en más de 21 estados, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) acusaron que se debe a un problema estructural que ha generado pérdidas millonarias al sector productivo mexicano y que se debe atender de manera inmediata.

El CCE afirmó que los apagones a los que se han enfrentado diversas ciudades del país los últimos tres días son producto de un problema estructural, por lo que es fundamental trabajar en conjunto para fortalecer la infraestructura de la red de transmisión y distribución para mejorar la seguridad energética del país.

En un comunicado, destacó que aunque las olas de calor han generado una demanda importante de energía, provocando estrés en la red eléctrica, en sí las causas de los apagones “son estructurales” y para corregirlos se deben contemplar esquemas de autogeneración y la apertura del mercado eléctrico al sector privado.

“Juntos, sector público y sector privado, podemos encontrar soluciones de fondo, como la construcción de nuevas plantas de generación y la modernización de la infraestructura, garantizando un suministro de energía confiable y sostenible para el país”, señaló la máxima cúpula empresarial.

Por su parte, la compañía Quartux señaló que por cada hora sin electricidad, estima que se pierden alrededor de 200 millones de dólares, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México (Index). Recordó que tan sólo, durante los apagones de 2021, este sector registró pérdidas de 2 mil 700 millones de dólares.

Asimismo, dijo que otra industria que se ve afectada es la del gas, ya que en ocasiones por las condiciones climáticas se debe de interrumpir su distribución.

“Las altas temperaturas que se están registrando en algunas regiones del país debido a las olas de calor están llevando a un incremento en la demanda eléctrica, estresando de manera importante al sistema, por lo que es importante encontrar tecnologías como las que ofrece el almacenamiento de energía eléctrica…”, comentó Alejandro Fajer, director de operaciones de Quartux.

En tanto, el sector industrial aseguró que los apagones que se registran en el país son por un “cuello de botella” que se generó por la falta de inversión, una inversión que no se realizó a tiempo, aseguró Alejandro Malagón, presidente de la Concamin.

El industrial sostuvo que los problemas a los que se enfrenta el país en la materia van desde la generación hasta la transmisión, por lo que buscarán entregar propuestas para que, junto al gobierno, la iniciativa privada pueda apoyar a superar estas afectaciones.

Aseveró que las deficiencias del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) son de preocupación para los inversionistas, ya que se les “debe cumplir lo que se les promete”. Malagón sostuvo que en México se necesitan inversiones, las cuales se recomienda realizar a través de asociaciones público-privadas, situación que ya han externado a los tres candidatos a la presidencia de la república.

Finalimente, Ernesto Hermosillo Seyffert, vicepresidente de enlace Legislativo y Comunicación del Consejo Mexicano de la Carne, dijo que la industria cárnica nacional ha tenido pérdidas millonarias diarias, ante los cortes de energía que se han suscitado en el país.

Explicó que al tener un apagón, los sistemas de refrigeración pueden llegar a tardar hasta tres o cuatro horas en restablecerse, y la materia prima que se tenía se pierde totalmente, debido a que no puede dejarse sin refrigerar ni un momento, por ello, el impacto económico para este sector es muy fuerte.

Alcanza la CDMX 34.3°

El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) informó que se registró un nuevo récord de altas temperaturas en la Ciudad de México al registrarse 34.3 grados centígrados en la segunda ola de calor de este año.

En el Observatorio de Tacubaya se identificó dicha temperatura, superando a la máxima reportada anteriormente que fue de 34.2 grados Celsius el 15 de abril pasado en dicho lugar.

La temperatura que hoy se identificó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue de 33 grados. Además, en un día como hoy, pero de 1998 se registró una temperatura de 33.9 grados.

Floriberto vende papas en la alcaldía Venustiano Carranza, todos los días traslada su puesto de su casa a un mercado ubicado en General Emiliano Zapata, en la colonia Caracol.

Por lo general, el comerciante instala su carrito y prepara sus productos, pero los últimos días su dinámica cambió.

“Estoy llegando un poquito más tarde, porque prefiero preparar las papas en mi casa, eso de llegar aquí a instalar, picar, freír y preparar es más cansado con el calor, luego súmale el calor del cazo, así ya me ahorro un golpe de calor”, compartió a La Razón mientras atendía a sus clientes.

El hombre de la tercera edad comentó que recientemente se operó de la rodilla y los doctores le instruyeron no asolearse demasiado, evitar realizar tareas que requieran demasiado esfuerzo, entre otras instrucciones, sin embargo, expuso que debe seguir generando dinero.

Filiberto agregó que sus medidas para protegerse del sol son recorrer sus horarios laborales, por ello, en estos días ha llegado al mercado alrededor de las 15:00 horas y se va a las 21:00 horas. Negó utilizar bloqueador y otros productos, ya que implican un gasto más.

“Se supone que no debería venir, pero un día que no venga, es un día que se me van ventas, honestamente con este calor no dan ganas de salir, sólo de abrir mi zaguán y que lleguen los clientes, pero como estoy frente al mercado, la venta es mejor aquí”, sostuvo.

La primera ola de calor llegó a la capital el sábado 13 abril y tuvo una duración de alrededor de diez días consecutivos y alcanzó los 34.2 grados Celsius.

El Gobierno recomienda vestirse con rola holgada y de colores claros, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, hidratarse constantemente.

Por séptima vez se activa la fase 1

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México y zona metropolitana debido a las altas concentraciones de ozono.

Este 2024 inició con una contingencia ambiental la cual se levantó el mismo primero de enero, pero hasta este 10 de mayo, se han registrado un total de siete.

La segunda medida de este tipo ocurrió del 22 al 25 de febrero, la tercera fue en marzo y duró los días 6 y 7. En el mismo mesocurrió otra entre los días 23 y 24.

El 30 de abril se activó la quinta contingencia ambiental, la cual duró hasta el primero de mayo, luego, el 3 de este mes la Came volvió a activar la fase l por altos niveles de ozono en el Valle de México y área metropolitana, la cual se suspendió un día después.

Para hoy se suspende la circulación de 5:00 a 22:00 horas para los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y 2, cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

También los vehículos de uso particular con holograma de verificación cero y doble cero con engomado azul y terminación de placa 9 y 0.