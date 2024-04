En Monterrey dan apoyo total a Almada

fuente: espn

Fernando Ortiz, técnico de Monterrey, mostró el apoyo total a su colega, Guillermo Almada, quien recientemente se quejó sobre el mal manejo en los descansos de los clubes, considerando que los Tuzos primero enfrentarán al América, por las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf y 48 horas más tarde, a los Pumas por el Play-In de Liga MX.

“Hay varias cosas en el tema que opinar sobre lo que sucedió con Pachuca, nos pudo haber sucedido a nosotros. Reglamentariamente es algo de FIFA poder jugar a las 48 horas de jugar un partido y es algo que nosotros como entrenadores no podemos cambiar. ¿Me gusta y está bien? No.

Apoyo total a las palabras de Guillermo el día de ayer, hay que tener en consideración la parte de salud de los jugadores que son los protagonistas de este deporte. A veces ciertas cosas están de lado y no priorizan a los jugadores”, comentó.



Por otro lado, el ‘Tano’ se dio la oportunidad de esclarecer un poco más la polémica que ha estado rondando estás últimas horas, la cual, según reportes de la capital del país, el vestidor regio se encuentra “roto”, a lo que Ortiz respondió tajantemente.

“Hago oídos sordos, desde que llegué a Monterrey han querido manchar mi imagen en todos los sentidos, no tengo por qué dar explicaciones respecto a las relaciones con mi cuerpo técnico, han hablado y van a hablar, yo estoy claro y estamos claros. No hace falta mostrar una imagen cuando quizás la ven cuando hay un problema y si la revisan en partidos anteriores van a ver qué el festejo (con su auxiliar Peter Thelemaque) siempre está, no hago caso y sigo para delante. Hay cosas más importantes que resolver y no fijarse en un abrazo”, agregó.