Xóchitl Gálvez condena el “vulgar asedio” de AMLO y Sheinbaum contra el Poder Judicial.

López-Dóriga Digital

La candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez dijo querer un Poder Judicial independiente y una Suprema Corte autónoma

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, condenó el “vulgar asedio” contra el Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum.

Lo anterior fue detallado por la abanderada presidencial de ls oposición en la segunda jornada de la 87 Convención Bancaria, que se realiza en Acapulco, Guerrero.

Yo, como ustedes, quiero un Poder Judicial independiente y una Suprema Corte de Justicia autónoma. Por eso, rechazo y condeno el vulgar asedio del presidente y su candidata contra la Corte y contra el Poder Judicial”, recalcó.

La candidata de la oposición pidió a banqueros “ponerse las pilas” y votar por la opción que garantiza respeto a las instituciones del país.

“No es mi intención quitarles el sueño, pero los invito a imaginar lo que sería defender los ahorros del sistema de Afores con un Poder Judicial sometido a la voluntad del presidente ¿Cómo vamos a proteger los derechos de propiedad si perdemos la capacidad de un tribunal para suspender una ley abusiva? Si los jueces y ministros de la Corte son electos por el voto popular, ¿a quiénes creen ustedes que van a responder a la hora de emitir una sentencia?”, cuestionó.

Aseveró que su gran sueño es impulsar el emprendimiento en caso de llegar a la Presidencia de la República.

Mi gran sueño es impulsar el emprendimiento, salir adelante con habilidades, capacidades y oportunidades”, dijo esta mañana

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México detalló que mantendrá e impulsará algunos programas sociales creados por el Gobierno de la Cuarta Transformación, de quien apuntó que no mide los resultados de estos proyectos.

Con este Gobierno no se miden los programas sociales ni salen de la pobreza”, argumentó.

“En el mío (su Gobierno) los programas sociales van a estar vinculados, salvo el de adultos mayores, la mejora de habilidades, mejora de competencias, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. También hay un programa social del Campo, Sembrando Vida, que me parece que no tiene los logros que debería de tener. No está mal pero tiene que haber resultados, no es nada más ‘ahí te va una lana’”, expuso.

Gálvez Ruiz indicó ante banqueros de México que generar riqueza “es lo que hace que la gente salgan de la pobreza”.

“En el momento que a mí me va bien, le va bien a mis padres, a mis hermanos, al pueblo. Yo sí creo en el emprender en el salir adelante, no es el echarle ganas, es realmente dar oportunidades”, subrayó.

Los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio en México coincidirán este viernes en la Convención Bancaria de Acapulco, donde ofrecerán su visión económica del país en un evento en el que participará también el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejará el cargo en septiembre próximo.

Con información de López-Dóriga Digital