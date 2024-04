“Es una violencia sistemática”; lideresas y excandidatas de MC acusan a dirigencia de relegarlas.

Animal Político

Por: Tamara Mares

Mujeres militantes de Movimiento Ciudadano denunciaron que se les ha relegado en las candidaturas y la dirigencia nacional sólo realiza una “simulación” de cumplir con la paridad de género, al no haber mujeres en puestos clave ni en las presidencias estatales.

Dos excandidatas emecistas a las gubernaturas de San Luis Potosí y Oaxaca, así como dos integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, denunciaron en un desplegado a la dirigencia nacional del partido, a cargo de Dante Delgado, por misoginia y “relegarlas” en las listas de representación proporcional para poder obtener cargos públicos pese a su trayectoria profesional.

Mientras que Movimiento Ciudadano y su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, presumen que son el partido que más candidaturas ha dado a mujeres y grupos vulnerables, las cuatro emecistas señalaron que dichas posiciones no son en lugares competitivos, por lo que es poco probable que mujeres puedan llegar a cargos públicos.

La falta de mujeres en puestos clave de Movimiento Ciudadano se ve reflejada en las dirigencias estatales, puesto que de las 32 entidades federativas, sólo en dos hay presidenta: en Baja California, la maestra Bertha Alicia Sánchez Lara; y en Querétaro, Nora Amaya Llaca.

“Hay una violencia política de género clarísima. Nosotras quisimos tratar esto con el coordinador a puerta cerrada, no nos recibió, y aunque lo más fácil para nosotras tal vez sería renunciar, creemos que hay que hacer las cosas y hacer cambios más de fondo”, explicó Alejandra Puente, una de las denunciantes y parte de la Comisión Operativa Nacional.

A ella se sumaron Ana Lucía Baduy, también integrante de la Comisión; Alejandra García Morlán, ex candidata a la gubernatura de Oaxaca; y Marbely Costanzo, también ex aspirante en San Luis Potosí.

La emecista Puente dijo que ya se había entregado una carta a la dirigencia, en la cual se solicitó un espacio de diálogo con Delgado, pero ante la falta de respuesta, decidieron hacer pública su molestia, ante una práctica que ellas ya consideran sistémica.

Foto: especial

“Al ser un partido con una votación mínima [en la mayoría de estados], que apenas estamos llegando a los registros, y sólo nos da para meter a un diputado por la lista de representación proporcional, claramente sólo ha entrado el hombre, y la mujer ha quedado fuera”, señaló la candidata al Congreso de la Ciudad de México vía plurinominal.

Por lo anterior, expuso, los posicionamientos de Movimiento Ciudadano y su dirigente, Delgado, a favor de la presencia de mujeres en la vida política, ha sido una simulación de que las mujeres tienen la oportunidad de ocupar cargos públicos y que ya no hay violencia política de género.

“Lo que nosotras decimos es que hay que darle la misma oportunidad a las mujeres, que se les ha dado a los hombres”, recalcó. “Si quieres hacer las cosas mejor y diferentes, si el discurso político que Movimiento Ciudadano tiene es que es ‘lo nuevo’, pero lo nuevo no es solamente los jóvenes, es hacer las cosas mejor”.

Cúpulas de Movimiento Ciudadano dejan atrás a mujeres

La problemática ya había sido señalada por la senadora Indira Kempis en 2023, en el marco del proceso interno de Movimiento Ciudadano para elegir la candidatura presidencial. En ese momento, presentó un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por no permitir que se inscribiera como aspirante en la contienda emecista, motivo por el cual renunció a su militancia y brincó a las filas del PRI.

También a inicios de abril, Sofía Yunes –con un alto nivel de popularidad en Veracruz– anunció que había renunciado al partido naranja porque consideraba que la institución “no representa ni a las juventudes, ni a las mujeres”, además de indicar que Movimiento Ciudadano se había convertido en un “esquirol” de Morena.

En el caso de Alejandra Puente, ella ya había promovido en 2021 una impugnación ante el Instituto Electoral local (IECM) al haber sido relegada a la segunda posición de la lista de plurinominales pese a haber sido la mujer con mayor número de votos obtenidos directamente.

En esta ocasión, aseguró, hacer una impugnación en el marco del actual proceso electoral le costó pasar de la posición 2 a la 4 en el listado de candidatos al Congreso local por mayoría relativa.

Dante Delgado, presidente nacional de Movimiento Ciudadano. Foto: Cuartoscuro/Archivo

“Yo, en lo personal, ya impugné lo mío, está en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y estoy impugnando que, una vez más, me ponen en la número dos”, detalló. “Y no solamente eso, sino existió una advertencia donde me decían: ‘Si no bajas la impugnación, te voy a cambiar a la número 4’. (…) Como no quise bajar la impugnación, efectivamente, sí me bajan a la número 4”.

Puente negó la posibilidad de renunciar al partido en estos momentos, ya que primero quiere “luchar desde adentro para que las cosas cambien”, aseguró. “Nosotras nos podríamos ir, pero las cosas van a seguir igual para otras generaciones”.

Excandidata a gobernadora en SLP dice que le negaron puestos claves

Por su parte, Marvely Costanzo, ex candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, añadió que a ella se le negó la dirigencia estatal del partido e incluso la secretaría de acuerdos, a pesar de haber sido su apuesta en el 2021.

“Debido al alcance que tuve en la candidatura a la gubernatura, lo natural era la dirigencia o la secretaría general de acuerdos”, denunció.

Como ejemplo, recordó, en Quintana Roo y Sonora los dirigentes estatales fueron en su momento también candidatos a la gubernatura.

Foto: especial

“Yo no salí a la calle a hacer campaña en 2021 únicamente por cubrir una cuota, yo salí porque de verdad me interesa el beneficio para más mujeres, y me interesa alzar la voz”.

Costanzo remarcó que ante la falta de acciones tangibles para que haya mujeres en posiciones de liderazgo, Movimiento Ciudadano sólo se ha quedado en el discurso al asegurar que se cumple con una paridad de género.

“Al final del día, es una violencia sistemática hacia nosotras que ya dimos la cara por el partido”.