Reportan fallecimiento de la primera actriz Lorena Velázquez.

24 HORAS

by Eduardo Muñiz

A través de las redes sociales se reportó la muerte de la primera actriz, Lorena Velázquez, a los 86 años de edad.

Aunque por el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la actriz, varias personalidades del medio del espectáculo se pronunciaron al deceso de Lorena Velázquez.

La también actriz Victoria Ruffo escribió en sus redes: “QEPD mi querida Lorena Velázquez!! Inmensa tristeza!”.

La actriz Ana Patricia Rojo también se sumó a las condolecías, a través de sus redes sociales.

“Querida Lory, contigo he viajado, he reído , he compartido, he conversado y he tenido la fortuna de ser tu amiga .. Me duele mucho tu partida. Mis oraciones para tu descanso y con tu hijo @creaturepixel . Descansa en paz mi querida #lorenavelazquez”, comentó.