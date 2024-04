¡Se caen las ventas! 7 de cada 10 micronegocios se ven afectados por la inflación.

El Economista

Por José Alberto Molina

El 65% de los comerciantes considera que a los clientes no les alcanza para adquirir los productos de la canasta básica

Pese a los ajustes en el salario mínimo que pretenden combatir la inflación en el país, siete de cada diez negocios han reportado que en los últimos seis meses sus ventas han disminuido entre 10 y 15%, debido a la inflación, así lo mencionó la Encuesta #21 “Desafíos a Resolver 2024-2030”, de La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Una situación compleja tanto para los negocios, como para los consumidores, de hecho, el 65% de los comerciantes considera que a los clientes no les alcanza para adquirir los productos de la canasta básica. Además, al 81% de los negocios les piden fiado y 44% ha observado que esta práctica ha aumentado.

De igual forma, este panorama está poniendo a prueba la rentabilidad de los negocios, debido a que, el 74% de los comerciantes indicaron que bajaron sus ventas entre un diez y un 15%, además que el 77% considera que el ritmo de consumo de los clientes no les está permitiendo llegar al punto de equilibrio de su establecimiento.

“La inflación está a la orden del día, los precios siguen al alza, el consumo ha disminuido, las ventas se han estancado y la alimentación se está volviendo inasequible, demostrado por el aumento de clientes que piden fiado”, indicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

Problemas con los pagos electrónicos

Pese al desarrollo que ha tenido la aceptación de pagos electrónicos y que la banca tradicional y las fintechs buscan brindar mayores facilidades en el manejo de sus cuentas, los pequeños comercios siguen aquejando problemas con las comisiones que se les cobra por transacción, por lo que prefieren que sus operaciones sigan siendo en efectivo, así lo reveló la encuesta.

Asimismo, el 58% de los comerciantes indicaron que tienen una cuenta bancaria; sin embargo, el 83% opina que tienen una mayor ventaja con el manejo de efectivo, además que el 95% de los negocios siguen utilizando este método de pagar a sus proveedores.

Así mismo, el 56% de los comercios reciben pagos digitales, pero indican que la mayoría de los clientes prefieren que sea en efectivo debido al cobro de comisiones al hacer una operación, mientras que el 67% de los establecimientos aseguraron que aceptarían cobros digitales si las comisiones no fueran tan altas.

“La cámara de diputados votó para una ley que prohíbe a los comerciantes cobrar comisión en pagos digitales y quien lo haga puede recibir una multa, lo que nosotros decimos es que es una iniciativa lamentable porque el origen del problema son los banqueros. La banca mexicana no ha ayudado en nada, porque no se adaptan al perfil de crediticio de los pequeños comercios y por lo tanto no hay apoyo crediticio para el desarrollo de este tipo de negocios y por ende, los productos bancarios no son aptos para ellos”, aseguró Rivera.

Tienditas viven inseguridad

Los pequeños comercios no son ajenos a los altos índices de delincuencia por los que atraviesa el país, el estudio realizado por Anpec arrojó que 40% de estos negocios ha sido victima de algún delito, mientras que el 84% percibe la inseguridad como una de sus preocupaciones y el 42% ha notado que ha aumentado en los últimos cinco años.

Aunque es un tema recurrente y que preocupa a los negocios, el 52% no cuenta con ninguna medida de seguridad para resguardar su negocio, el 86% no cuenta con un botón de pánico en su negocio o cerca del mismo, y el 54% no hace denuncias en caso de haber sido víctimas de algún delito.

Por último, el 34% de los comerciantes comentaron que sus proveedores han sido víctimas de algún delito en el proceso de ir a surtirles su tienda.