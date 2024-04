El eclipse, historia y memoria.

G. Arturo Limón D.

MEMORIA

Solo he visto en mi vida dos cosas más bellas en el mundo que superan a un eclipse de sol y son el nacimiento de dos de mis hijas de manera directa, después de ello ver dos eclipses totales y volar ente los cañones de la Sierra Tarahumara, sintiendo medio kilómetro de cañada sobre y bajo la avioneta han sido lo más bello que mis ojos han disfrutado, porque ni estar frente a la ciada del rio Paraná en la Garganta del Diablo del Iguazú o las Cataratas del Niágara, o caminar sobre la Muralla China, superan esos momentos esplendidos de la vida que la Naturaleza o en este caso la mecánica celeste ofrecen, si, como experiencias de vida, por ello a quien pueda ver un eclipse total de sol, sólo puedo invitarle y decirle; DISFRUTELO.

HISTORIA

La historia de los eclipses en el mundo y en particular en México un evento que viviremos e nueva cuenta en nuestro territorio el día de mañana 8 de abril del 2024, y que ya por fortuna en mi caso he experimentado en dos ocasiones anteriores, hare una breve crónica aquí de ellos, además para agradecer a quienes me permitieron cuando era un joven preparatoriano aun, a asistir a mi primer eclipse de sol, y eso sucedió en “Miahuatlán de Porfirio Díaz es una localidad oaxaqueña en la zona sur del estado, a poco más de 100 kilómetros de la capital. En marzo de 1970, su nombre trascendió en todo el mundo, debido a que ahí se pudo apreciar en su totalidad el eclipse total de Sol. Por esta razón, se le llamó la “capital científica del mundo”.

Como señalé, ese eclipse sucedido hace 54 años y fue mi primer experiencia con un eclipse total de sol, y ya que lo menciono hago una rememoración a un hombre muy significativo en mi formación educativa, su nombre Agricol Lozano Herrera quien se atrevió a llevarnos en autobuses escolares de nuestra preparatoria Benemérito de las Américas a estudiantes de esa escuela y particularmente a los graduandos de la generación 1968/1970 hasta la tierra de Juárez, para vivir una experiencia que haciendo uso de la memoria relatare aquí.

Era la mañana del 7 de marzo de 1970, y estábamos ahí listos y asesorados por nuestro maestro y aun amigo hoy, el geógrafo de la UNAM Profesor Julio Sánchez Cervón nos indicó que estábamos justo en el epicentro de ​ la sombra (de 153 km de ancho) que ese día empezó su recorrido en el Océano Pacífico, cruzó el istmo de Tehuantepec (México), el golfo de México, la península de Florida, la costa este de los Estados Unidos y finalizó en el Atlántico Norte. Tuvo una duración máxima (en Miahuatlán, Oaxaca) de 3 minutos y 28 segundos. Cuando corono el sol, y déjenme confesarles algo, mis estudios preparatorianos que sentía me daban ya capacidad de análisis de la realidad que vivía, pero por un momento cruza en la mente de muchos la pregunta y si no de todos, ¿Y SI YA NO SALE EL SOL? Y claro que salió y saldrá después de los 4 minutos y mas que se estima durara el coronamiento en Mazatlán y Torreón que son los puntos más cercanos junto con Durango para os que habitamos Chihuahua.

Volviendo al recuerdo, veo aun despues de 54 años en mi mente, como corre por el viento como si fuera metal fundido el tono acerado de unas nubes bajas que vienen por el valle de Miahuatlán, oigo cantar a los gallos y veo a los pajarillos sobrevolar en los árboles, llegando súbitamente a sus nidos todo sucede cuando aún estamos a media mañana, para abandonarlos cuatro o cinco minutos despues, volviendo a su nuevo día para ellos.

Concluyo dándome cuanta que ahí estoy viendo o entiendo así, la interconexión de la naturaleza y los relojes naturales y celestes que han operado desde siempre, aun antes de ser inventados por el hombre para marcan el ritmo de TODOS LOS TIEMPOS.

MAÑANA ES EL DIA

Lo que sucederá mañana lunes a partir de su ingreso después de transitar por el pacifico la banda que en este caso se estima podrá llegar hasta 200 kilómetros de anchura en tanto corra por los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila y Nayarit. Estados Unidos: Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Michigan y Maine.

Pocas veces se presenta un eclipse tan largo en tierra firme, hay que disfrutarlo con las precauciones necesarias, esa es la invitación.

PARA LA REFLEXION

Me permito compartir con ustedes amigos lectores, un relato que es un poco crónica, un poco cuento para algunos, pero es una muestra de la sabiduría ancestral de los pueblos originales que vivieron en esta tierra precediendo a los europeos que llegaron a finales del siglo XV creyendo que aquí habitaban seres ignorantes que con esta historia titulada justamente del genial escritor Hondureño, Augusto Monterroso, titulado EL ECLIPSE que señala lo siguiente;

“Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.

-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén.

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles”.

COROLARIO

Es necesario y obligado cerrar aqui expresando desde este espacio nuestra solidaridad PARA EL GOBIERNO DE MEXICO, ANTE LA AGRESION RECIBIDA POR EL GOBIERNO DE ECUADOR EN SU EMBAJADA EN QUITO, ESTE DIRIGIDO HOY POR UN JOVEN PRESIDENTE DANIEL NOBOA QUE NO SABE EL COSTO DE LA CONSTRUCION DE LA VIDA DIPLOMATICA ENTRE NACIONES CIVILIZADAS Y CON ACCIONES COMO LAS ORDENADAS A SUS CUERPOS DE SEGURIDAD Y MILTARES HA PUESTO EN ENTREDICHO INTERNACIONAL POR SU INCAPACIDAD Y DE ALGUNA MANERA MUESTRA QUE LA CRITICA A SU FORMA DE ARRIBO AL GOBIERNO DEBE SER REVISADA POR SER DE MENOS HARTO IRREGULAR. (REMEBER FELIPE CALDERON)

Y de pilón, Y DE VERDAD SOLO PORQUE YA HACE FALTA ESA DEFINICION PARA QUE SE SERENE ESTA RISPIDA CAMPAÑA QUE VA IN CRESCENDO Y NO PARA BIEN, diré que espero hoy durante el debate por fin eclipsen a ese globito de nombre Xóchitl Gálvez, frente al nuevo Sol que esperamos sea despeas de la elección de los mexicanos el 2 de junio a favor de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo.