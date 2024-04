Clausura Gobernación Estatal 15 establecimientos

La Subsecretaría de Gobernación del Estado informó que como parte de un operativo de inspección, realizado en 323 establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, efectuó 15 clausuras y 4 suspensiones, por incumplir con la normatividad vigente.

Las clausuras son las siguientes:

•Tienda de abarrotes “Ramírez”, por violación de giro, promociones y bebidas alcohólicas no autorizadas (Chihuahua).

•Salón de fiestas “Las Quintas”, por operar fuera de horario, falta de licencia de uso de suelo y falta de dictamen de aforo (Chihuahua).

•Restaurante bar “Ristobar Masaryk”, por operar con un giro distinto al autorizado, extracción de bebidas y operar fuera de horario (Chihuahua).

•Restaurante bar “Frontón Lozano”, por falta de licencia de uso de suelo y falta de placa de aforo (Chihuahua).

•Cantina “Monte Carlo Bar”, por operar fuera de horario, extracción de bebidas, placa de aforo vencida y falta de licencia de uso de suelo (Meoqui).

•Cantina “Salón Monterrey”, por operar fuera de horario (Meoqui).

•Tienda de abarrotes “Titor (SIX)”, se clausuró refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

•Tienda de abarrotes “Julios (Modelorama)”, se clausuró refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

•Tienda de abarrotes “Modelorama Suc 35”, por operar fuera de horario (Ciudad Juárez).

•Tienda de abarrotes “Súper Six Aeromoza”, se clausuró refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

•Restaurante bar “Pizzas vía venetto”, por violación de giro (Ciudad Juárez).

•Tienda de abarrotes “Nena (SIX)”, se clausuró refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

•Tienda de abarrotes “Modelorama Suc 88”, por violación de giro (Ciudad Juárez).

•Restaurante bar “Los Pajaritos (La pequeña Tifanny)”, por doble denominación y no mostrar licencia y renovación (Ciudad Juárez).

•Centro nocturno “Calabaou Set”, por no contar con revalidación (Ciudad Juárez).

Las suspensiones fueron las siguientes:

•Licorería “Súper Villa Juárez”, por acta no atendida (Chihuahua).

•Licorería “Mini Súper Ami”, por acta no atendida (Chihuahua).

•Licorería “Kennedy”, por acta no atendida (Chihuahua).

•Tienda de abarrotes “Jhovany III”, por falta de revalidación 2023 (Chihuahua).