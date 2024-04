Lizzo abandona la música tras ser víctima de acusaciones por acoso.

24 HORAS

La artista estadounidense, Lizzo, informó que abandonará la música debido a que dentro de la industria se le ha acusado de acoso en contra de sus bailarinas, situación que la rapera califica como “mentiras”.

Fue el año pasado en que Lizzo estuvo envuelta en una serie de rumores sobre haber cometido acoso en contra de sus bailarinas, es por ello que ahora la rapera dio a conocer que dejará la industria musical.

Por medio de sus redes sociales, Lizzo sorprendió a sus seguidores con un comunicado en el que dice sentirse “cansada de ser arrastrada por todos” y también “cansada de ser criticada por su apariencia”, por lo que decidía dejar la fama a un lado.

Explicando que lo único que ella quería era hacer música y hacer feliz a la gente, así como ayudar a que “el mundo sea un lugar mejor”, la artista señaló que todos en su vida y el internet pareciera que no quieren que “ella esté en la industria”.

“Estoy constantemente enfrentándome a mentiras que se dicen sobre mí por mi influencia y puntos de vista… siendo el blanco de la broma cada vez por mi apariencia. Mi personaje es criticado por personas que no me conocen y que no respetan mi nombre. No me inscribí en esta m**rda. Lo dejo”, agregó Lizzo.

La noticia alertó a los fanáticos de la intérprete y en la caja de comentarios le pidieron que no abandone su labor, pese a los comentarios o señalamientos que pueda sufrir por parte de sus haters.

Cabe mencionar que en días pasados el abogado de las bailarinas que presuntamente sufrieron de acoso por parte de Lizzo, mencionó que era “vergonzoso” que la artista encabezara un evento de recaudación pese a las acusaciones que hay en su contra.

“Sin entrar en política, no puedo imaginar por qué alguien querría que Lizzo los representara de alguna manera, dado su comportamiento reprensible. Es simplemente una mirada terrible”, mencionó el abogado.

¿Cuál fue la acusación en contra de Lizzo?

La rapera fue acusada por las bailarinas Noelle Rodríguez, Crystal Williams y Arianna Davis, mismas que mencionaron que Lizzo las acosaba y creaba un ambiente de trabajo hostil, al criticarlos por su peso.

Asimismo, mencionaron ser obligadas a realizar actos de carácter sexual en contra de su voluntad.

La artista negó las acusaciones y reiteró que se trata de una serie de mentiras orquestadas por estas tres bailarinas.