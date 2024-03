Sin megafarmacia, Sheinbaum apuesta por farmacias locales

Animal Político

Por: Dalila Sarabia

Promete retomar campaña de vacunación que AMLO abandonó.

Claudia Sheinbaum presentó la propuesta “República Sana” que busca garantizar el derecho a la salud universal y digna, un objetivo que AMLO no ha cumplido pese a la promesa de que México tendría un sistema “como Dinamarca”.

En caso de ganar la presidencia, Claudia Sheinbaum apuesta por Birmex para la compra de medicamentos, hacer convenios con farmacias locales para que surtan medicinas de forma gratuita, ampliar la atención primaria en clínicas y centros de salud, fortalecer el esquema de vacunación, así como digitalizar los expedientes y recetas de todos los pacientes sin importar en qué sistema de salud reciban atención médica.

Se trata de “República Sana”, una propuesta con 10 ejes de atención que la exjefa de Gobierno de CDMX trabajó de la mano del médico David Kershenobich y con la que pretende garantizar el derecho a la salud de los mexicanos en condiciones dignas y universales, un objetivo que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha cumplido a pesar de que en distintas ocasiones prometió que el país tendría un sistema de salud “como Dinamarca”.

“Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho. No es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud, o del viejo Seguro Popular que no solamente no resolvió los problemas sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades de la República; sino desde lo avanzado hasta ahora, partir de ahí, para consolidar un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar”, afirmó la candidata presidencial.

Birmex comprará y distribuirá medicinas

Durante la administración de López Obrador, la compra, el almacenamiento y distribución de las medicinas ha sido un tema que de forma permanente se le reprochado porque no se han comprado los medicamentos necesarios o, a pesar de tenerlos, no llegan a las personas que lo necesitan.

Solo en esta administración se dejaron de surtir 15 millones de recetas de pacientes de los servicios médicos públicos, una cifra que representa 5 veces más que las recetas no surtidas en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando fueron 3.1 millones, reveló la investigación No fuimos Dinamarca: el saldo de la austeridad de AMLO en salud.

Foto: Cuartoscuro

Por ello, Sheinbaum apuesta a retomar el último cambio hecho por AMLO para que sea Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) el encargado de comprar, almacenar y distribuir todos los medicamentos que se necesiten en el país.

“Birmex será la encargada de la compra consolidada, del almacenamiento y de la distribución de medicamentos, y para ello se implementará un sistema de información nacional de medicamentos. Se revisarán los procesos de planeación y los tiempos de adquisición”, explicó Kershenobich, encargado del eje de salud en los Diálogos para la Transformación.

“El poder hacer los tiempos de adquisición en forma efectiva y coordinada será muy útil para poder tener el acceso y la distribución de los medicamentos”, añadió.

Foto: Cuartoscuro

En el plan presentado no se informó ni se contempló la existencia de una megafarmacia como la que echó a andar el presidente López Obrador y a través de la cual prometió que tendría todos los medicamentos que requiere la población y que estos se les harían llegar en no más de 48 horas sin importar el lugar en donde se encontraran.

En cambio, Sheinbaum apuesta por firmar convenios con farmacias locales a fin de que ellas surtan, de forma gratuita, medicamentos genéricos a pacientes del IMSS-Bienestar.

“Se establecerán convenido con farmacias que se adhieran al programa para dispensar gratuitamente medicamentos genéricos a pacientes del IMSS-Bienestar para que no tengan que estar acudiendo a su resurtimiento de recetas necesariamente al centro hospitalario”, detalló Kershenobich.

En una primera etapa, los medicamentos que se contemplan entregar bajo este nuevo sistema serán para atender hipertensión arterial o diabetes, así como medicamentos antidiarreicos, antieméticos, ácido fólico, hierro y anticonceptivos.

“Alguien que tenga diarrea, vómito, no tiene que esperar a ir a un centro hospitalario a poder surtir su receta”, subrayó el especialista.

En una segunda etapa se podría incrementar la lista de medicamentos.

“Esto no reemplaza la entrega en las unidades de salud, sino que la complementa promoviendo el apego al tratamiento oportuno”, agregó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, los pacientes gastaron 39% más en la compra de medicinas en 2022 que en 2018, en términos reales.

Apuestan por reactivar Semana Nacional de Vacunación y que México produzca biológicos

En 2019, el actual gobierno canceló la estrategia que había funcionado durante 26 años: la Semana Nacional de Vacunación, la principal estrategia de difusión a nivel nacional y de aplicación de biológicos de manera masiva que ocurría tres veces por año y a la que se debía el éxito, en gran medida, de la vacunación en el país.

Para el próximo sexenio, Claudia Sheinbaum busca no solo retomar las jornadas nacionales de vacunación, sino que el país produzca sus propios biológicos.

“Se requiere diseñar una extensa campaña nacional para promover la aplicación de las vacunas y para ello va a ser muy importante fortalecer la red de frío y la capacidad técnica del capital humano”, aceptó Kershenobich.

“Invertir en desarrollar vacunas cubre un aspecto muy importante, pero a la vez ofrece la posibilidad de avances muy importantes en lo que viene a futuro en la medicina. México tiene la capacidad para producir vacunas. Tiene en recurso humano, el recurso económico para cumplir con este propósito”, afirmó.

Ningún gobierno ha logrado vacunar a la totalidad de niños con todo el esquema básico, pero durante el gobierno de López Obrador se dejó a más niños sin protección, de acuerdo con la misma investigación de Animal Político, que señala que mientras en 2018 fueron 575 mil niños los no vacunados, para 2019 la cifra se disparó a los 2.6 millones y en 2020 se llegó a 3.4 millones de niños desprotegidos.

Atención 24/7 en clínicas y centros sociales

Para lograr una República Sana se requiere que el sistema primario de atención de la salud funcione 24 horas los 7 días de la semana, por lo que en el plan de salud que presentó Sheinbaum este lunes 25 de marzo se compromete a que sea una realidad en caso de ganar las elecciones el próximo 2 de junio.

De acuerdo con su programa de salud, la mayoría de la atención ocurre en la mañana, por lo que se tendría que aprovechar la capacidad instalada.

“(Esto) puede ocurrir en el centro de salud, en el hogar, a nivel hospitalario e, incluso en los niveles más especializados”, informó Kershenobich.

Para evitar la saturación del sistema hospitalario también se propone complementar los servicios con atención médica domiciliaria a través de “incentivos para los familiares que cuiden a enfermos crónicos, terminales o con problemas de salud mental.

Así, subrayó, se evitará el desplazamiento hacia los centros hospitalarios y disminuir la saturación.

Paralelamente se buscará reforzar la formación de profesionales de salud y homologar sueldos y prestaciones en todo el país.

Expediente y recetas electrónicas

Sin importar si los beneficiarios reciban atención en el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, para el próximo sexenio y echando mano de la tecnología, Claudia Sheinbaum buscará concretar un expediente electrónico único -que podrían compartir los tres sistemas de atención-, así como un control son recetas de digitales.

Con ello, sostuvo Kershenobich, los distintos sistemas de atención se mantendrán comunicados permanentemente.

Además, a través del uso de la tecnología se buscará evitar el viacrucis de la tramitología y facilitar la atención de las personas en el proceso de referencia y contra referencia.

“Actualmente muchos de los trámites de referencia y contra referencia implican muchos papeles y además el paciente debe desplazarse y él es el responsable del continuo de su atención. Con la plataforma de tecnología de lo que se trata es que los estudios viajen y que, además, el paciente pueda tener la certeza de que pueda ser recibido en su consulta”, explicó el experto.

“Se implementarán plataformas digitales para el abastecimiento y prescripción de medicamentos”, agregó y dijo que se diseñará un sistema robusto de información epidemiológica y de farmacovigilancia.