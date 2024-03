Shakira arremete contra Piqué por mantenerla lejos de la música

fuente: unotv

Shakira acudió el programa “The Tonight Show”, presentado por Jimmy Fallon, donde se sinceró y arremetió contra Gerard Piqué, dejando claro que su ‘”tregua”, si es que llegó a existir, llegó a su fin.

Y aunque no nombró directamente a Piqué, no ha habido duda de que hablaba del exfutbolista cuando admitió que “ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido”. “Ahora ya no lo tengo.

El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad” confesó, “culpando” al exfutbolista de haber tardado 7 años en lanzar un nuevo disco.

La colombiana está inmersa en la promoción de su nuevo disco, “Las mujeres ya no lloran”, tras su lanzamiento el pasado 22 de marzo, donde vienen éxitos como “Te felicito” y nuevas canciones como “La última”