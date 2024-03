Jaime Jáquez Jr. apunta a la mejor temporada de un mexicano en la NBA

as.com

Eduardo López Fmercu9

El alero del Miami Heat firmará, salvo hecatombe, los mejores números de un basquetbolista mexicano en una temporada NBA. Su rol en el equipo es importante.

La mejor temporada de un jugador mexicano en la NBA. No es poca cosa lo que Jaime Jáquez Jr. está por lograr. Los números del interior del Miami Heat superan con creces, incluso, los años más sólidos de Eduardo Nájera y Juan Toscano-Anderson en la máxima liga. Además, opta, aunque sea marginalmente, a un premio de fin de temporada: el Rookie of the Year. No ganará, pero su nombre integrará la terna final. Lo nunca antes visto

Los promedios de ‘Triple J’ son inusitados para estándares mexicanos en la NBA. 12.8 puntos, 4.0 rebotes, 2.6 asistencias, 1.1 robos, 50% de efectividad de campo, 13.2 de rating, +- de 0.4 y 29.4 minutos de juego en 58 partidos disputados (17 como titular). Y eso que es su año de novato. Sí, lo ampara un ciclo completo en la NCAA (cuatro temporadas), pero el mérito permanece. La campaña más prolífica de Eduardo Nájera, la 2002-2003, cuando militaba con los Dallas Mavericks, queda por debajo de los registros actuales de Jáquez: 6.7 puntos, 4.6 rebotes, 1.0 asistencias, 0.8 robos, 55.8% de porcentaje de tiro, +- de 5.7, 23.0 minutos, y 48 apariciones totales (12 como titular). El chihuahuense gana en tableros y en el diferencial, pero hay que matizar que las posiciones son distintas: Nájera, un ala-pívot clásico, estaba encomendado a un juego más interno que Jáquez Jr. En su año más consistente, 2007-2008, Nájera pisó el parqué en 78 compromisos, el 97% de la temporada, aunque casi todas sus estadísticas fueron menores respecto a 2003.