Xochitl Gálvez intenta acortar distancia enfocando su campaña en el tema de seguridad

Animal Político

Por: Andro Aguilar

La candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez inicia su campaña con una tendencia ascendente, según su equipo de trabajo. Su reto mayor, afirma la coordinadora Kenia López, es encarar una “elección de Estado” preparada por el oficialismo.

Desde el 19 de enero, en el cierre de su precampaña, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y su equipo buscaron cambiar la tendencia en las preferencias electorales y acortar la amplia distancia que le lleva en las encuestas la candidata Claudia Sheinbaum. Luego de constantes tropiezos entre septiembre y diciembre, la campaña de la coalición opositora recobró el ánimo en la Arena Ciudad de México, con un mitin que le devolvió la confianza a las dirigencias del PAN, PRI y PRD.

Desde entonces, y como parte del relanzamiento de su estrategia, Gálvez y sus operadores enfatizaron un discurso de contrastes con la política actual del presidente Andrés Manuel López Obrador y centraron sus mensajes contra él, principalmente en temas relacionados con la corrupción, la violencia y la inseguridad. También, aprovecharon la intercampaña para realizar dos giras internacionales, crear las conferencias “mañanetas” que emulan las mañaneras del mandatario y realizar una sorpresiva visita al papa Francisco.

Los integrantes del equipo opositor cambiaron su eslogan proselitista con la intención de hablar de manera directa al electorado frente a lo realizado por el actual gobierno federal y la continuidad que representaría la aspirante oficialista.

Equipo de Xóchitl asegura que cambiaron tendencia en encuestas a su favor

Hoy, aseguran, lograron modificar la tendencia para que su aspirante comience la precampaña con menos desventaja pero, sobre todo, con una inercia de crecimiento, a pesar de aparecer dos dígitos abajo de Sheinbaum en la gran mayoría de las encuestas.

La promesa de seguridad se convirtió en uno de los principales ejes de la campaña opositora.

Maximiliano Cortazar, coordinador de comunicación, explica en entrevista que como equipo tenían el propósito de darle un giro de 180 grados a la campaña, luego que su aspirante se estancó en las preferencias tras su aparición.

“La meta que yo tenía para el arranque de campaña —así existan números alegres o números más serios— es que la tendencia fuera totalmente hacia arriba. ¿Qué teníamos que hacer para eso? Cambiar el discurso y realmente poner —desde lo que fue enero y que ha sido la intercampaña— el dilema de qué se trata la elección: qué son ellos, qué representan ellos, y qué representamos nosotros”.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El equipo de Gálvez modificó el eslogan inicial “Fuerte como tú”, por el de “Mereces más”, con la intención de interpelar directamente al electorado en función de la coalición oficialista.

Los resultados de la medición levantada en enero por el diario El Financiero mantienen a Claudia Sheinbaum arriba en las preferencias electorales, con 48 puntos frente a 32 de Xóchitl Gálvez. Los resultados, sin embargo, mostraron una ligera reducción de la brecha de 6 puntos respecto a diciembre.

Esa tendencia es la que defiende el equipo opositor; asegura que la elección se va a cerrar y su candidata ganará.

Mensaje de Xóchitl va contra AMLO “porque él se bajó a hacer campaña”

El énfasis de los mensajes contra el gobierno de Lopez Obrador ha sido en la inseguridad, que de acuerdo con el equipo opositor es la principal preocupación de los mexicanos manifestada en encuestas. También han criticado el actual sistema de salud. El cambio en la estrategia se evidenció ya en el cierre de precampaña del domingo 14 de enero en la Arena Ciudad de México.

“En estos prácticamente dos meses se han ido logrando las metas. Una era poner el dilema de qué representamos nosotros y qué representan ellos. Ellos lo toman como una supuesta ‘guerra sucia’, pero no lo es, es la realidad del país. La realidad del país es lo que está pasando: la inseguridad que vemos todos los días, que se ve reflejado en los medios y que últimamente se ve reflejada en los medios internacionales cómo está desbordado el crimen organizado. La pueden llamar como quieran, pero hay una realidad muy grande: un porcentaje muy alto de ciudadanos ya están hartos”.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Cortázar asegura que los mensajes directos contra López Obrador obedecen a la intervención del mandatario en el proceso electoral.

“No es que nosotros centremos nuestro ataque al presidente, el presidente se bajó a ser coordinador de campaña”, argumenta.

“Veo un periodo de precampaña e intercampaña —sobre todo en enero y febrero— muy exitoso para nosotros, con una tendencia totalmente distinta. Y a ellos los veo totalmente arrinconados y sin saber qué hacer, sobre todo porque la candidata no puede mover un dedo si no se lo autorizan”.

Marcha por la democracia y etiquetas en redes sociales

Desde hace semanas, en la red social X fueron colocadas las etiquetas #Narcopresidente y #Narcocandidata en contra de AMLO y la aspirante oficialista. El partido Morena acusa que se trata de una operación internacional con cuentas hospedadas en 50 países, y tanto la dirigencia partidista como el presidente han demandado al INE que investigue cómo se financia esa campaña en redes sociales.

Las etiquetas digitales se convirtieron en consignas de carteles y gritos el 18 de febrero, en la llamada “marcha por la democracia”, convocada por organizaciones que impulsaron la candidatura de Xóchitl Gálvez.

“Aquí no existe guerra sucia, es el contraste y es la realidad del país”, insiste Cortázar.

La concentración en Ciudad de México y un centenar de ciudades, promovida en periodo de intercampaña también por los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD que abanderan a Xóchitl Gálvez, significó para su campaña una bocanada de aire fresco al vislumbrar la posibilidad de concentrar el del voto antiobradorista para la elección del 2 de junio.

Foto: Cuartoscuro

“Elección de Estado”, dice equipo de Xóchitl Gálvez

Kenia López Rabadán, la jefa de oficina de la precampaña de Gálvez, asegura que en este periodo su proyecto creció a “pasos agigantados”, con base en la agenda que califica como eficiente, proyectar la cercanía con la ciudadanía y destacar la personalidad de Gálvez. Asimismo, empujar el antiobradorismo.

“Se tomó la decisión de ser frontal ante las mentiras del gobierno. Se tomó la decisión de reconocer, hacerlo público y discursivo, que esta elección no es contra Sheinbaum sino que es contra el aparato del Estado y contra el presidente de la República. Y una vez que nosotros visualizamos eso, reconocimos eso, accionamos en consecuencia. Me parece que es lo que la gente ha podido ver con esperanza”.

López Rabadán destaca que han buscado responder con creatividad a los reveses de campaña, como la pronunciación del inglés de Gálvez o la filtración de su número telefónico.

Miedo e inseguridad

“Una vez que se vuelve la prioridad, sin lugar a dudas para la próxima presidenta de México es el gran reto: cómo detener la inseguridad, generar paz (…) Para ganar necesitamos darle certeza a los ciudadanos que vamos a tener un México seguro, sin miedo. Por eso es tan importante arrancar en el municipio más inseguro del país”, dice López Rabadan respecto a la decisión de enfatizar en el tema.

Gálvez buscó marcar la agenda también a través de sus giras en Estados Unidos y Europa.

Pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que envíe observadores para cuidar la elección y se entrevistó con consejos editoriales de medios internacionales a quienes expuso también su preocupación por la violencia y los supuestos nexos del gobierno con el crimen.

La jefa de oficina de la campaña de Xóchitl Gálvez reitera que los mexicanos “quieren seguridad”.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

“Se quejan de una exigencia en las redes sociales, parece que el presidente no vio a cientos de miles de personas en la marcha del domingo antepasado. Parece que no los vio, no los oyó, qué decían quieren seguridad. No quieren un narcogobierno, no quieren un narcopresidente, no quieren una narcocandidata, quieren seguridad”.

“Ella ya no crece”, dice Xóchitl de Sheinbaum en encuestas

Este jueves, en la víspera del arranque de su campaña, en su última “mañaneta”, Xochitl Gálvez dijo cómo busca revertir las preferencias: reiterar que si llega a la Presidencia no quitará los programas sociales, además de propuestas “agresivas” en salud y seguridad.

Intentará también ganar el llamado “voto swicht” de quienes no están casados con el proyecto obradorista, de votantes indecisos o decepcionados con el gobierno de AMLO. Apeló al margen de crecimiento que tiene

“Ella ya topó, ella ya no crece. La única que puede crecer es la servidora que tiene aquí enfrente”, dijo.

Así como Andrés Manuel López Obrador inició su primera campaña presidencial en Metlatónoc, Guerrero, para iniciar su recorrido desde el municipio más pobre del país como símbolo de la desigualdad social, Xóchitl Gálvez eligió el municipio con mayor percepción de inseguridad, Fresnillo Zacatecas, para iniciar sus 90 días de campaña en el primer minuto del viernes. Dijo que llegaba a ese territorio para mostrar que hay esperanza contra el miedo.