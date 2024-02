Biden responsabiliza a Putin de la muerte de principal opositor ruso

fuente: unotv

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, es “responsable” de la muerte del encarcelado opositor ruso Alexéi Navalni.“No sabemos exactamente qué ocurrió”, pero en última instancia es culpa de Putin y sus “matones”, precisó el mandatario durante un discurso en la Casa Blanca.“No se equivoquen, Putin es responsable de la muerte de Navalni. Putin es responsable”.Joe Biden, presidente de Estados UnidosJoin me as I deliver remarks on the reported death of Aleksey Navalny. https://t.co/iIoPq7QKFv