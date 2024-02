Sí hay detención de opositores, abusos y casos de tortura con el gobierno de Cuitláhuac en Veracruz

Animal Político

Por: Regina López Puerta

Es falso el dicho de AMLO

Falso

Frase: No hay presos políticos en este gobierno, no hay represión, no hay tortura, no hay espionaje, no hay censura, no hay masacres, esto es distinto porque nosotros venimos de una lucha social y hemos enfrentado a gobiernos autoritarios y represores y corruptos, y sería una incongruencia que actuáramos igual, sería imperdonable.

Autor: Andrés Manuel López Obrador

Lugar y fecha: 14 de Febrero 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, asegurando que no hay casos de represión, presos políticos y tortura con las administraciones de Morena, pero se trata de un dicho falso.

Durante el gobierno de García se multiplicaron las detenciones arbitrarias en Veracruz, políticos de oposición fueron encarcelados, y se han registrado casos de desaparición forzada y tortura a manos de fuerzas de seguridad estatales.

Tan es así, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz han emitido recomendaciones a su gobierno por violaciones a derechos humanos.

Respecto al espionaje, también mencionado por López Obrador, está documentado que el gobierno federal por medio de la Secretaría de la Defensa ha mantenido esas operaciones durante este sexenio.

“No hay presos políticos en este gobierno, no hay represión, no hay tortura, no hay espionaje, no hay censura, no hay masacres, esto es distinto porque nosotros venimos de una lucha social y hemos enfrentado a gobiernos autoritarios y represores y corruptos, y sería una incongruencia que actuáramos igual, sería imperdonable”, dijo López Obrador en su conferencia de este 14 de febrero, en Palacio Nacional.

Esto tras ser cuestionado sobre la seguridad de los cafetaleros en Veracruz, incluida la ex-alcaldesa del PAN de Ixhuatlán del Café y cuatro productores que fueron detenidos el año pasado, pero las víctimas y sus familiares denuncian que fueron privados de la libertad de manera arbitraria y se trata de un castigo político

El caso se dio después de que los productores fueran acusados de provocar un incendio el 24 de enero de 2022, mientras protestaban para exigir precios justos para el café. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (Cnoc, AC) exigieron la liberación de los detenidos y acusaron a la empresa AMSA de provocar ellos mismos el incendio en 2022.

Fueron liberados en octubre de 2023, pero continúan luchando contra el proceso legal, y aseguran que sus derechos humanos fueron violentados al ser detenidos sin pruebas que los vinculen al incendio.

Detenciones de adversarios políticos

Animal Político contabilizó por lo menos cinco casos de políticos de oposición en Veracruz que han sido detenidos durante la administración de Cuitláhuac García.

Rogelio Franco Castán, militante del PRD quien fue secretario de Gobierno de 2016-2018, ha tenido varias carpetas de investigación abiertas en su contra para mantenerlo preso, a pesar de que ha tenido amparos concedidos a su favor.

A raíz de este caso, el PRD ha acusado a Cuitláhuac García y a su gobierno de persecución contra sus militantes, y de violar los derechos de Franco, pues era un potencial candidato para gobernador en las elecciones de este año.

También un militante del PAN, Tito Delfín, quien fue alcalde de Tierra Blanca, fue apresado. La detención ocurrió 10 años después de su administración bajo cargos de delitos ambientales que ocurrieron después de su administración, y a pesar de un amparo, permanece en el penal de Pacho Viejo.

A ellos se unen Gregorio Gómez, exalcalde de Tihuatlán preso desde abril de 2021, y el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) detenido en 2021, y que recuperó su libertad en junio de 2022.

Además está lo ocurrido con la jueza Angélica Sánchez, que también fue víctima de tortura psicológica y estuvo incomunicada; y con una excomisionada de transparencia, Yolli García, quien estuvo encarcelada por más de tres años, desde marzo de 2020, para luego mantenerla en prisión domiciliaria.

Detención ilegal y tortura, recomendaciones rechazadas

Una recomendación emitida por la CNDH al gobierno de García determina que hubo violaciones graves a los derechos humanos de seis personas, al ser detenidas arbitrariamente en el municipio de Río Blanco, en 2021. Cuatro de ellas fueron sometidos a actos constitutivos de tortura a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Veracruz.

Además, la Comisión Estatal ha emitido cinco recomendaciones en contra de la Fiscalía General del Estado en 2023. Entre ellas emitió una recomendación por la violación al derecho a la integridad personal en su modalidad de tortura física y psicológica y sexual, luego de que la víctima fuera interceptada en un taxi y torturada para forzarle a admitir haber cometido el delito de secuestro.

Otra recomendación, señala que dos personas fueron sujetas a desaparición forzada a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y la Comisión determinó que hubo falta de debida diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado en la investigación de los hechos.

Las recomendaciones señaladas anteriormente han sido rechazadas por las instituciones pertinentes del Gobierno de Veracruz.