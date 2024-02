Sesiona Consejo Municipal de Mejora Regulatoria

Los integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria sesionaron esta mañana encabezados por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

La sesión ordinaria se llevó a cabo en la sala Francisco I. Madero, de la Unidad Administrativa Benito Juárez, donde el alcalde los animó a seguir trabajando para agilizar los tiempos en los trámites que tengan que ver con Desarrollo Urbano, pero además, los invitó a ir más allá y trabajar en otras mejoras que se pueden hacer a favor de la ciudadanía.

“Yo diría que hay que buscar más. Hay serie de trámites que no tienen sentido. Hay cosas que no avanzan si no hay plazos. Son de los grandes temas pendientes en este país, no solo en Juárez”, expresó.

Durante la sesión, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Alfredo Arce, señaló que a solicitud del alcalde revisaron a detalle los procesos de la tramitología, por lo que cual dio un resumen del trabajo que llevaron a cabo en colaboración con la Coordinación de Administración y Control de Proyectos del Municipio.

Dijo que revisaron seis procesos entre los que se encuentra la autorización de anteproyectos de condominios, por lo que hicieron programas y trámites que conllevan a los procesos y revisaron a detalle cuáles son los temas relevantes en el desarrollo para mejorar los tiempos y regular algunos trámites que se duplican o que no son necesarios.

También analizaron cómo reducir y a qué tiempo disminuir los procesos, además de qué temas se pueden eliminar, pues en ocasiones se alargan por distintas circunstancias.

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, destacó que para el Presidente Municipal es importante la cuestión de la mejora regulatoria y desde el primer día de su gestión dio la encomienda de trabajar en el tema.

Mencionó que además de trabajar con la CANADEVI, la dependencia ya ha realizado mesas de trabajo en el análisis de la normativa que es la parte principal para fundamentar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la dirección; además hicieron la revisión de la propuesta para la modificación de algunos artículos de la Ley de Asentamientos Urbanos y Ordenamientos Territoriales, mismo que ya está con el Gobierno del Estado para hacer las modificaciones adecuadas.

Dijo que también incluyeron las mesas de análisis de Ordenamiento e Imagen Urbana donde participó la iniciativa privada, colegios y asociaciones para colaborar con el Municipio y están trabajando en el Reglamento de Construcción para agilizar los procesos.

Por otra parte, Morales Medina indicó que la Dirección de Desarrollo Urbano pidió subir al Cabildo algunas modificaciones al Reglamento Orgánico para equilibrar un poco la carga de las direcciones que dictaminan los procesos y no cargarlos a una sola dirección e hizo llegar la petición de la modificación al Manual de Operaciones para no duplicar procesos.