La NBA coloca a Jamie Jaquez Jr. en el Slam Dunk Contest

ESPN

Según varios reportes, la NBA reveló una lista de posibles participantes para el Slam Dunk 2024 en el All-Star Weekend del 17 de febrero en Indianápolis entre los que se encuentran el mexicano Jaime Jaquez Jr. del Miami Heat

Los cuatro jugadores que se espera que participen en el concurso son Mac McClung, Jaylen Brown de los Boston Celtics, Jaime Jaquez Jr. y Jacob Toppin de los New York Knicks, según varios reportes.

De confirmarse, Jaime Jaquez Jr. sería el segundo mexicano en participar en este concurso, pues Juan Toscano-Anderson lo hizo la edición del 2022 cuando militaba en los Golden State Warriors.

McClung, un miembro de la G-League que jugó para los Philadelphia 76ers la temporada pasada, regresará para defender su título después de revitalizar el concurso de volcadas el año pasado con su creatividad innovadora y su suave ejecución.

Jaylen Brown, uno de los nombres más importantes de la lista, sería el primer All-Star en siete años en participar en el concurso de volcadas, lo que puede generar cierto entusiasmo entre los fanáticos.

Asimismo, se dio a conocer el calendario y los horarios del All-Star Weekend.

Viernes 16

12:30 p.m. ET | Panini Rising Stars Practice | NBA TV | Gainbridge Fieldhouse

5:30 p.m. ET | Basketball Hall of Fame News Conference | NBA TV & NBA App

7 p.m. ET | Ruffles NBA All-Star Celebrity Game | ESPN | Lucas Oil Stadium

9 p.m. ET | Panini Rising Stars | TNT | Gainbridge Fieldhouse Rising Stars: Semifinal 1 Rising Stars: Semifinal 2 Rising Stars: Final

Sábado 17

11 a.m. ET | NBA All-Star Practice presented by AT&T | NBA TV | Gainbridge Fieldhouse

2 p.m. ET | HBCU Classic presented by AT&T | NBA TV / TNT / ESPN2 | Gainbridge Fieldhouse Winston-Salem State vs. Virginia Union [tickets]

7 p.m. ET | Commissioner Adam Silver news conference | NBA TV & NBA App

8 p.m. ET | State Farm All-Star Saturday Night | TNT | Lucas Oil Stadium Kia Skills Challenge Starry 3-Point Contest Stephen vs. Sabrina 3-Point Challenge AT&T Slam Dunk

Domingo 18

11:30 a.m. ET | NBA Legends Awards | NBA TV & NBA App

1:30 p.m. ET | G League Up Next Game presented by AT&T | NBA TV | Indiana Convention Center

8 p.m. ET | 73rd NBA All-Star Game | TNT | Gainbridge Fieldhouse East vs. WEST