TWICE cautiva con su K-pop a 57 mil fans en el Foro Sol

Nada hay más revitalizante para levantar el ánimo y arrancar el segundo mes de 2024 que ver a tu artista favorito, en tu país, con tus colores y con toda la energía que se puede guardar en cinco años desde la última vez que los tuviste enfrente.

Bueno, eso fue lo que vivieron poco más de 57 mil personas que abarrotaron el Foro Sol ayer cuando la banda sudcoreana Twice volvió a pisar territorio nacional con su gira mundial en la cual los candy bombs Twice y los atuendos de faldas cortas y tops desafiaron el viento que amenazaba con enfriar el ambiente… pero el amor de los fans por las chicas no dejaría que eso pasara.

Casi 20 minutos antes de las 20:00 horas Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu encendieron su escenario y con él la fiesta de la noche, la primera del año para muchos, y con la cual pudieron ser ellas de forma individual y grupal haciendo honor al nombre del tour: Ready To Be.

Las chicas dieron el primer regalo a sus fans, quienes con las pulseras luminosas y los Candy Bombs —de un costo aproximado de mil 600 pesos en la página oficial— encendieron las secciones del recinto en colores rosa, morado, blanco, azul, amarillo y naranja, mientras temas como Set Me free, I Can’t Stop Me, Go Hard, More & More y Moonlight Sunrise, le arrancaron la voz a los presentes quienes entre gritos y canto acompañaron a las chicas que no dudaron en aparecer con vestidos color rojo