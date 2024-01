No vemos qué hacen por Juárez los diputados y regidores panistas: Alcalde

Ante los ataques que ha recibido la administración municipal, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, señaló que es importante que los juarenses exijan a los diputados y regidores del Partido Acción Nacional, mostrar con hechos el trabajo que han hecho por Juárez.

Asimismo, durante la conferencia de prensa en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, el edil donde mencionó que está bien que denuncien y que informen sobre el avance de las querellas, sin embargo es importante que también den cuentas de su trabajo durante estos años de gestión.

“Los regidores del PAN están en la misma lógica porque no vemos su trabajo, no vemos qué hacen por Juárez, sin embargo nosotros no hemos detenido el trabajo, seguimos trabajando e informando lo que hacemos; está bien, ya denunciaron al alcalde por lo que quieran, que ahora digan qué han hecho; quisiera ver un video de los regidores y diputados de su trabajo, de qué están haciendo por Juárez, pero no trabajan, cobran”, señaló.

Dijo que es importante considerar otras problemáticas que tiene la ciudad y ver qué han hecho los legisladores panistas por traer más recursos a esta frontera.

“El tema presupuestal en Juárez es muy maltratado y no hemos visto nada de parte de ellos”, indicó.

El Presidente Municipal mencionó que mientras los panistas hacen sus denuncias, él y su equipo de trabajo están en territorio con la gente inaugurando obras, teniendo actividades sociales y trabajando en distintos proyectos.

“Ya veremos más adelante que es más relevante para la ciudadanía, al final quienes nos van a calificar son las y los juarenses y entonces habrá tiempo en junio de evaluar cuál estilo de trabajo es el que los juarenses creen que es mejor, el trabajo de cercanía, de hacer obra, labor social, deportiva, impulsando la vida de la ciudad, trabajando en la seguridad o estar haciendo denuncias, pienso que ganará la primera; por mi parte los felicito, que sigan buscando y poniendo denuncias y se entretengan en eso”, señaló.