Erika Buenfil defiende a su hijo por críticas hacia su orientación sexual: “Le encantan las niñas”

Excélsior

ANDREA HERNÁNDEZ

Nicolás de Jesús Buenfil compartió un video en TikTok que recibió cientos de comentarios referentes a su forma de bailar.

En las horas recientes Nicolás de Jesús Buenfil, el hijo de Erika Buenfil recibió críticas por un video que publicó en TikTok un video bailando la canción “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor que volvió a ganar popularidad por una escena de la película “Saltburn“.

El clip generó diversas reacciones, la mayoría enfocadas en suposiciones sobre la orientación sexual del joven de 19 años, pues en en la sección de comentarios se pudieron leer diversos comentarios, como:

Te puede interesar: VIDEO: Bellakath rompe el silencio tras polémica de Dani Flow y opina sobre Danna Paola

Horas después de que se viralizara el video de Nicolás de Jesús bailando, su mamá, la actriz y tiktoker Erika Buenfil compartió su respuesta a las personas que lo critican en un breve y conciso mensaje a través de X:

Así dejó clara la orientación sexual de Nicolás, contraria a lo que comentaron sus haters asimismo, mencionó que la ropa que usó está de moda y la compró en su reciente viaje a Japón y ella hizo el video, por lo que concluyó: “Morimos de risa y se ve increíble“.

Luego de los comentarios referentes a su primer video, Nicolán compartió un nuevo clip aclarando su preferencia sexual y se mostró bastante sorprendido por lo que le escribieron:

Mi preferencia sexual hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres. Cabe recalcar que esto me pasa muy seguido, que me cuestionen mi preferencia sexual, ya que tengo pensamientos muy abiertos, diferentes al promedio de hombres que hay en la Ciudad de México”