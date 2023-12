Así es A23a, el iceberg de casi un billón de toneladas que se mueve por el Océano Antártico

A23a tiene un espesor promedio total de poco más de 280 metros y una masa justo por debajo del billón de toneladas, según mediciones satelitales de la misión CryoSat-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).https://5daf00587e9bf6dc5e3f7b9863775fdf.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0

Asimismo, los investigadores precisan que el llamado “iceberg más grande del mundo” tiene una superficie conocida de 3 mil 900 kilómetros cuadrados y una altura de 280 metros, según retoma la cadena BBC.

🧊 Frozen Friday 🧊



🛰️ @ESA‘s veteran ice mission, #CryoSat, measures monster iceberg just shy of a trillion tonnes



🏢 A23a is thicker than a skyscraper is tall



🏙️ It has an area twice that of Greater London



📚 And it has quite a story to tell…



👉🔗https://t.co/FcVGphFdmU pic.twitter.com/O7VGUJtyNe— ESA’s CryoSat mission (@esa_cryosat) December 15, 2023