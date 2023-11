Informan que no hubo lesionados en accidente de camión recolector

Tras la volcadura que se registró este lunes por la mañana en el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos e Insurgentes, en donde se involucra una unidad de la Dirección de Limpia, se informó que no hubo heridos, ni daños a terceros.

Gibran Solís Kanahan, director de Limpia, indicó que el conductor que manejaba la unidad se encuentra bien de salud y no se presentaron personas lesionadas.

“Lo importante es mencionarle a la ciudadanía que nuestro compañero está bien, no tenemos personas lesionadas, afortunadamente no hay otro vehículo involucrado, solo fue nuestra unidad que es un camión recolector con caja abierta”, dijo el funcionario.

Destacó que a los pocos minutos que se registró el incidente llegó personal de la Coordinación de Seguridad Vial para apoyar con el manejo del tráfico, además de refuerzos de la Dirección de Limpia para retirar los residuos que fueron esparcidos con la volcadura.

“Llegó la grúa de Servicios Públicos para apoyarnos con el retiro de la unidad. Nuestro compañero está bien, vamos a enviarlo a la Dirección de Salud para que se haga una revisión de rutina y constatar que está bien”, expresó.