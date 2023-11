Beyoncé se blanquea para el estreno de su película ‘Renaissance’ y divide opiniones

Excélsior

B. RODRÍGUEZ

Beyoncé no solo apareció platinada, sino que el color de su piel lució mucho más claro que de costumbre, por lo que de inmediato fue comparada con Michael Jackson.

Beyoncé llamó la atención en la alfombra cromada en el estreno de su película concierto, “Renaissance: Una película de Beyoncé” no solo por su espectacular look, sino por su nuevo tono de piel.

La cantante de “Halo”, de 42 años, apareció el sábado por la noche en el Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles con un deslumbrante vestido metalizado de Versace.

Beyoncé lució escultural con este vestido de tirantes ceñido al cuerpo, que combinó con guantes de ópera a juego y zapatos de tacón plateados.

Añadió un par de pendientes plateados y completó el look con un maquillaje de ojos ahumado metalizado y un pintalabios nude.

Beyoncé incluso se deshizo de su habitual melena dorada en favor de un largo peinado rubio platino que caía en cascada por su espalda.

Beyoncé se “blanquea” para la premier de su película

Sin embargo, aunque su look fue deslumbrante muchos internautas no dejaron pasar el hecho de que la cantante no solo apareció platinada, sino que el color de su piel lució mucho más claro que de costumbre, por lo que de inmediato fue comparada con Michael Jackson.

“Qué onda la Beyoncé esta súper blanca”, “¿Pero esta es la Beyoncé blanca?”, “¿Por qué Beyoncé es blanca ahora?”, “¿Qué le paso a la Beyoncé que se ve tan blanca en esa foto?”, “¿Acaso nadie piensa decir algo de Beyoncé con respecto a que se ve más blanca cada día que pasa?”, “Cada día más blanca”, “Hoy por fin entendí a los que dicen que Beyoncé es blanca privilegiada”, fueron algunos de los comentarios.

Beyoncé for the premiere of ‘RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ’ pic.twitter.com/HZ67iGHixF — Film Updates (@FilmUpdates) November 26, 2023

Y es que en las fotografías que circularon en redes sociales muestra a la cantante con una tez blanqueada, e incluso con los ojos muy claros, y aunque pudo ser efecto de las luces de la alfombra blanca o de los flashes de las cámaras, sin duda la intérprete lució muy diferente.

También puedes leer: Beyoncé regresa a los escenarios con Renaissance World Tour 2023, te decimos si viene a México

Esta no es la primera vez que Beyoncé aclara su tono de piel, hace unos años se publicaron unas fotografías para el lanzamiento de su disco en donde se dejó ver con una oxigenada melera rubia y un tono de piel muy pálido.

En otra ocasión, apareció en una campaña de L’Oréal con un tono más claro, “casi blanco”, que el natural. La firma de cosmética y la propia cantante desmintieron en ese momento que existiera ese cambio, pero varios medios periodísticos replicaron las polémicas fotografías.