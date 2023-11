¡Aumentan sitios falsos por el Black Friday 2023

UNOTV

Alfredo Narváez

El Black Friday 2023, el día conocido por los mayores descuentos del año en Estados Unidos y otras partes del mundo, ha provocado que aumenten las estafas y los sitios falsos.

Expertos de Kaspersky y McAffee advierten por los fraudes más comunes para el próximo “Viernes Negro” y en Unotv.com hacemos un repaso de estos ciberataques, así como sus recomendaciones de protección.

Desde octubre, se ha observado un aumento de tres veces en los dominios que utilizan las palabras “Black Friday“. Estos sitios web van desde tiendas inexistentes hasta réplicas convincentes de puntos de venta en línea reales, según Kaspersky.

‘Tis the season for #CyberScams! Stay alert this #BlackFriday for deals and traps.👀



Shop with caution and you won’t be a “fool” for the #CyberThreats lurking behind the year’s biggest shopping season!🛍️



Here’s all you need to be prepared ⇓https://t.co/PG1Aw7QK0N— Kaspersky (@kaspersky) November 21, 2023