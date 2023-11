“Vengo a ofrecerles la victoria”, dice Xóchitl Gálvez ante juarenses en inicio de precampaña

Una multitud de juarenses se congregó en la Plaza de la Mexicanidad para escuchar un mensaje lleno de positivismo y esperanza, con miras a un futuro más próspero para México, en el evento que contó con la presencia de Xóchitl Gálvez, quien se perfila como la candidata y futura presidenta de México.

El panismo se enorgullece profundamente por la asistencia masiva de los juarenses en la emblemática ‘X’, demostrando un firme interés en el mensaje de Xóchitl Gálvez para la comunidad. La plaza se vio repleta de ciudadanos comprometidos con cambiar la imagen de Ciudad Juárez y aspirar a un futuro más próspero.

El mensaje de Xóchitl Gálvez resonó entre la multitud, enfocándose en el compromiso, positivismo y entusiasmo. Expresó el deseo de los juarenses por un gobierno que ofrezca apoyo real y efectivo: “Los juarenses ya no quieren un gobierno que dé abrazos y no balazos a los malos, que no apoye a los más desamparados y que no respalde a la mujer trabajadora y comprometida con su familia” Xóchitl Gálvez.

Además, agregó enfáticamente, “vengo a ofrecerles la victoria”.

“Tengan la certeza que, así como en Coyuca de Benitez, la esperanza hoy está en los corazones de las familias, también vamos a regresar la esperanza aquí en ciudad Juárez, vamos a regresar la esperanza a Juárez, para que tengamos un Juárez en paz, tranquilo, un Juárez que no abrase a los delincuentes, sino que les aplique la ley, porque la ley es la ley” Xóchitl Gálvez.

La presencia masiva y el entusiasmo de los juarenses reflejan un anhelo colectivo por transformar y mejorar las condiciones de la ciudad y del país. Este evento se convierte en un punto de inflexión para consolidar un cambio positivo y significativo en Ciudad Juárez y México en su conjunto.

Cerró la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez “vamos a construir juntos el sueño mexicano, un México en paz, un México seguro, un México con salud, un México con educación, un México con oportunidades, un México con esperanza, porque la esperanza ya cambio de manos, la esperanza ahora nos pertenece y vamos a construir el país que nos merecemos, la victoria para sacar a las mujeres, niños y niñas adelante”