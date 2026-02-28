HomeRegionalIPACULT imparte talleres artísticos en la Cruzada por Juárez en la colonia La Hacienda
Regional

IPACULT imparte talleres artísticos en la Cruzada por Juárez en la colonia La Hacienda

Michelle MtzcruzadaCruzasqipacult

En el marco de la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, encabezada por el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) se sumó este sábado con actividades artísticas y de vinculación comunitaria en la colonia La Hacienda, llevando la cultura a un espacio de encuentro directo con las familias.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, explicó que durante la jornada el Instituto atendió a la ciudadanía mediante talleres de técnicas mixtas, además de brindar información sobre los talleres artísticos y la oferta académica que se imparte en el Centro Municipal de las Artes y en la Academia Municipal de Arte.

Destacó que, como parte de esta edición de las cruzadas, se incorporó un taller con enfoque en culturas populares, pensado para propiciar la convivencia familiar y generar un espacio de pausa en la rutina cotidiana.

“Buscamos que las familias compartan, disfruten una mañana distinta y encuentren en la creatividad un punto de encuentro, un espacio de paz y de vinculación con su comunidad”, señaló.Olivas subrayó que acercar el arte y la cultura a las colonias es una acción fundamental para fortalecer la prevención social.

Explicó que estas actividades permiten abrir espacios para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, donde el arte se convierte en una herramienta alternativa para la vida diaria, la expresión emocional y la transformación personal.

Como ejemplo, mencionó el taller de pintura, en el que las y los participantes pueden plasmar emociones y experiencias desde su propia perspectiva.

Tags :cruzadaCruzasqipacult