IPACULT imparte talleres artísticos en la Cruzada por Juárez en la colonia La Hacienda

En el marco de la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, encabezada por el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) se sumó este sábado con actividades artísticas y de vinculación comunitaria en la colonia La Hacienda, llevando la cultura a un espacio de encuentro directo con las familias.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, explicó que durante la jornada el Instituto atendió a la ciudadanía mediante talleres de técnicas mixtas, además de brindar información sobre los talleres artísticos y la oferta académica que se imparte en el Centro Municipal de las Artes y en la Academia Municipal de Arte.

Destacó que, como parte de esta edición de las cruzadas, se incorporó un taller con enfoque en culturas populares, pensado para propiciar la convivencia familiar y generar un espacio de pausa en la rutina cotidiana.

“Buscamos que las familias compartan, disfruten una mañana distinta y encuentren en la creatividad un punto de encuentro, un espacio de paz y de vinculación con su comunidad”, señaló.Olivas subrayó que acercar el arte y la cultura a las colonias es una acción fundamental para fortalecer la prevención social.

Explicó que estas actividades permiten abrir espacios para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, donde el arte se convierte en una herramienta alternativa para la vida diaria, la expresión emocional y la transformación personal.

Como ejemplo, mencionó el taller de pintura, en el que las y los participantes pueden plasmar emociones y experiencias desde su propia perspectiva.