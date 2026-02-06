Hallan fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, presuntamente relacionada con los 10 mineros desaparecidos

fuente: Milenio

El presunto hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, ha intensificado los operativos de seguridad en el sur del estado, en el marco de la búsqueda de los 10 trabajadores mineros desaparecidos en esa región.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el sitio habría sido localizado al interior de una parcela, donde presuntamente existirían varios cuerpos sin vida, así como túneles subterráneos. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial estos señalamientos.

Desde el pasado fin de semana comenzaron a circular versiones sobre este posible hallazgo, lo que generó un despliegue permanente de fuerzas federales en la zona. No obstante, el hermetismo ha prevalecido, y las autoridades han mantenido reserva sobre los avances de las investigaciones.

Fue durante la tarde del miércoles 4 de febrero cuando elementos del Ejército y de la Guardia Nacional habrían localizado un punto que venían rastreando desde días atrás, mismo que estaría vinculado con la posible existencia de una fosa clandestina, según versiones recabadas en la región.

En paralelo, la Secretaría de Marina informó que, como parte de los operativos interinstitucionales relacionados con la búsqueda de los mineros, se lograron importantes aseguramientos en el municipio de Concordia.

A través del Comunicado de Prensa número 013/2026, emitido el 5 de febrero, la Armada de México detalló que, mediante recorridos aéreos y terrestres en el poblado de El Verde, personal naval aseguró mil 600 cartuchos útiles, 46 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos y un casco balístico.