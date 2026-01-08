Este es el panorama electoral de Massive Caller

Massive Caller soltó su primer encuesta del 2026 y el tablero electoral en Chihuahua amaneció con las fichas bien marcadas. En la capital, el PAN de Marco Bonilla sigue manteniendo la plaza con un 40.9%, pero ojo, que Morena no le quita la vista de encima con un 35.5%.

La sorpresa interna no es menor: César Jáuregui levanta la mano con ventaja en el búnker azul, mientras que por los guindas, Brenda Ríos parece estar ganando la carrera de simpatías.

Donde no parece haber competencia real, al menos en el arranque, es en Ciudad Juárez. Morena tiene un “colchón” envidiable de 50.8%, dejando al PAN y al PRI peleando por las migajas de un lejano segundo y tercer lugar. Ahí, Alejandro Pérez Cuéllar corre solo en la interna morenista. El dato que debe preocupar a todos: el 13.6% de indecisos en la frontera; ahí es donde se jugará el resto de la partida.



El mapa se está pintando de contrastes. Mientras el PAN se aferra a su bastión en Cuauhtémoc, Morena ha dado un golpe de autoridad en las encuestas de Delicias y Parral, zonas que tradicionalmente eran campos de batalla más equilibrados. Enero apenas empieza, pero los “suspirantes” ya tienen sus números bajo el brazo para negociar lo que viene.