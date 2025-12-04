Evade Jorge Soto opinar sobre votos del PAN a favor de Ernestina Godoy

El diputado local Jorge Soto, fue cuestionado sobre los tres votos a favor que legisladores del PAN emitieron para la designación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, el legislador prefirió no profundizar en el tema y, de manera cordial, ofreció una disculpa a este medio al señalar que se trata de un asunto “delicado” del cual prefiere no hablar por ahora.