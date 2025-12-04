De La Peña llama a no caer en polémica y exigir resultados a Godoy

El secretario general de Gobierno del Estado, Santiago De La Peña, afirmó que existe expectativa respecto a los resultados que pueda ofrecer Ernestina Godoy tras su reciente ratificación como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).Señaló que, más allá de la polémica generada en torno a su designación, y votos de los distintos partidos incluyendo Acción Nacional, lo importante será evaluar su desempeño.

“Como he dicho, no hay que echarnos en brazos de la polémica; lo que hay que hacer es buscar los resultados. Si la apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es Ernestina Godoy, y a ella le va bien, a todos nos va bien. Si le va mal, quien cargará con el tema político será el partido en el Gobierno”, expresó.

De La Peña reconoció el origen político de la nueva fiscal, pero consideró que debe dársele el beneficio de la duda y permitir que el trabajo sea el que marque el rumbo, “más allá del debate público”.

Ernestina Godoy fue ratificada por el Senado de la República para ocupar la FGR, luego de que Alejandro Gertz Manero dejara el cargo para asumir la Embajada de México en Alemania, nombramiento ofrecido por la presidenta Sheinbaum.