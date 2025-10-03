Va César Duarte a CDMX para continuar proceso judicial en su contra

Fuente: Milenio

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, será trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en atención a una diligencia legal correspondiente a su proceso judicial.

Así lo informó el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, el cual detalló que dicha comparecencia se lleva a cabo en cumplimiento al oficio FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, emitido el 19 de septiembre.

Un juez de control del Distrito Judicial Morelos, autorizó su traslado y se dio a conocer que el procedimiento es estrictamente legal y controlado.

Duarte porta en todo momento su brazalete electrónico de localización y su traslado se efectúa bajo la custodia de un grupo de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, cuya única función es garantizar su seguridad y retorno.

No existen desvíos, cambios de ruta ni modificaciones en las condiciones establecidas y el desplazamiento obedece únicamente a esta diligencia, sin incluir otras actividades